雲林林內鄉長被提罷免「通過第一階段」　劉姿言：今天才知道！

▲林內鄉日烏塗活動中心食堂站今日聚集近30村民，召開「罷免林內鄉第19屆鄉長劉姿言」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉今（28）日烏塗活動中心食堂站聚集近30村民，召開「罷免林內鄉第19屆鄉長劉姿言」記者會，與會村長、村民高喊「請把我的那一票還給我」。選委會指出，林內鄉長劉姿言罷免案，第一階提議符合規定，選委會已在6月19日發函領銜人取連署人名冊格式。

林內鄉長劉姿言罷免案領銜人曾慶玄表示，劉鄉長上任後無視村民的需求，各村都面臨同樣問題，另老人食堂供餐給鄰近村落100多名長輩，劉上任1個月把烏塗活動中心上鎖，還將食堂斷水斷電，大家實在無法忍受。曾慶玄提到，劉鄉長上任後，除了解雇約聘人員，更調動課室主管，造成公所人心恐慌，把公所當成私人企業為所欲為。

烏麻村長詹飛聲指出，林內有10個村，去年縮編只剩5個村幹事，村幹事要與村長維持良好互動，劉鄉長卻要求村幹事需與村長保持距離，村長也不能發文給公所，阻斷村長與公所連繫窗口，造成許多地方陳情案無法即時改善，這次絕對不是沒有理由要罷免，且10個村長也都是罷免案的提議人。

▲林內鄉長劉姿言遭提罷免，已通過第一階段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

烏塗村長張翠屏也表示，村民的很多陳情案公所都跳過村長直接找陳情民眾，像村內水溝蓋改善2月陳情至今還沒做，就連有村長爭取增設路燈，鄉代邀約晚上會勘，鄉長也拒絕。

對此，林內鄉長劉姿言表示，今天才知道有罷免案，對細節不了解，她覺得鄉親對鄉政有任何疑問的話可以到公所，鄉就是一個大家庭，她很願意與大家坐下來探討，至於村長不能發文、村幹事縮編部分，村民可能有誤解，公所沒有人事、行政問題，另公所人員編制上沒有規定要有幾名，且村民都說村幹事服務很好，若有問題可以反應，透過這種方式是浪費民眾納稅錢。

雲林縣選舉委員會表示，第19屆林內鄉鄉長選舉人總數為14516人，依規定罷免案提議人人數應達146人，此案提議人數符合規定者162人。於6月19日可領取連署人名冊，需於領取後40日內徵求連署，連署人數應為選舉人總數10%以上，即逾1452人。並於7月29日繳回選委會，選委會收到連署人名冊後20日內完成查對連署人資格即可進入第3階段罷免投票。

▲烏麻村長詹飛聲、烏塗村長張翠屏細數劉姿言任內不合理作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）