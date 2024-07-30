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「原西螺街長宿舍」修復開工　歷史建築將活化為「西螺客廳」

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，將豐厚在地人文涵養及活絡居民互動，為西螺再添一顆人文珍珠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，，副縣長謝淑亞、客委會產業經濟處副處長金玉珍、西螺鎮長廖秋萍等人參與，一同了解工程及未來再利用之構想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「原西螺街長宿舍」位於西螺鎮居民活動核心，1963年開始成為鎮公所職員宿舍，至2004年家戶搬遷後閒置至今，於2016年公告登錄為歷史建築，其修復及再利用工程於昨（29）日舉行開工典禮，副縣長謝淑亞、客委會產業經濟處副處長金玉珍、西螺鎮長廖秋萍等人參與，一同了解工程及未來再利用之構想。

文化觀光處說明，日本時期大正9年（1920）地方制度改革，西螺街設置了地方行政首長「街長」及行政組織「街役場」與「協議會」，奠定了地方自治的基礎。「原西螺街長宿舍」則由時任職第三任街長的永井英輔於昭和12年(1937) 主持落成，即為地方首長的官邸，見證從日治時期開始的地方行政治理的發展，與西螺地方行政治理的歷史，更是紀錄下西螺地方發展歷程的重要人物、事蹟。

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，將豐厚在地人文涵養及活絡居民互動，為西螺再添一顆人文珍珠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「原西螺街長宿舍」作為西螺街地方上位階最高的地方首長的官邸，選擇以和洋併置官舍建築，外觀造型上以和式住宅結合多角洋風建築造型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，「原西螺街長宿舍」極具歷史與文化之價值，亦承載著地方居民的共同記憶，基地面積340坪，建物面積60.8坪。未來希冀西螺鎮公所結合當地歷史脈絡、人文與產業特色，使其成為人文餐旅多功能使用之「西螺客廳」，提升其公共使用性，使歷史建築得以活化再創地方共同記憶，成為宣揚西螺在地名人推動地方發展之導覽空間及地方公共利用場域。

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，將豐厚在地人文涵養及活絡居民互動，為西螺再添一顆人文珍珠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「原西螺街長宿舍」作為西螺街地方上位階最高的地方首長的官邸，選擇以和洋併置官舍建築，外觀造型上以和式住宅結合多角洋風建築造型。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君指出，為妥善保存及再利用珍貴歷史建築「原西螺街長宿舍」，雲林縣政府2017年委託經緯地景建築師事務所進行修復及再利用之規劃設計。在2023年客委會核定補助本工程案總經費3104萬6687元，補助款90%、縣府配合款10%公開招標委由利豐營造承攬修復工程，預計於2025年9月完工。

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，將豐厚在地人文涵養及活絡居民互動，為西螺再添一顆人文珍珠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建築師呂政道表示，日本在明治維新之後，西方建築與生活樣式，同樣影響到日本傳統住居生活樣貌與住宅建築，逐漸發展出住宅中和式空間作為私人家居生活，而洋式空間則作為社會性生活的併置形態。和洋併置的住宅相當符合公家部門任職者的利用需求，因此成為官階較高等的官員選擇的住宅形式。

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，將豐厚在地人文涵養及活絡居民互動，為西螺再添一顆人文珍珠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「原西螺街長宿舍」修復及再利用工程開工，西螺鎮長廖秋萍指出，期待豐厚在地人文涵養及活絡居民互動，為西螺再添一顆人文珍珠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「原西螺街長宿舍」作為西螺街地方上位階最高的地方首長的官邸，選擇以和洋併置官舍建築，外觀造型上以和式住宅結合多角洋風建築造型，洋風的洗石子牆面搭配和風的下見板造型，內部空間部分將和洋空間元素混合，例如洋式造型空間的書齋，搭配和小屋重要的床之間展示象徵空間；洋式空間的應接室與書齋搭配和風的平格天井等，使其成為台灣難得一見的和洋混合日式官舍。

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