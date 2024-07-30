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上山下海小幫手很能裝、超好拖　解鎖利百代行李箱多功能用法

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

▲即新聞《編做編玩》小編小孟這次要帶大家前進IG超夯泡湯秘境。（圖／翻攝自《編做編玩》影片，以下同）

消費中心／綜合報導

今夏熱到翻，外出遊玩想找個避暑勝地，那就跟著即新聞《編做編玩》小編小孟前進IG超夯泡湯秘境，不僅有漂亮山景、有溫泉，完全不用門票，更厲害的是，景點竟然就在台北市！這次還特別帶了機能強大的行李小幫手一起出門，瓶瓶罐罐、換洗衣物，甚至是野餐用具，通通都給「它」扛，上山下海超方便，簡單收拾一下就能立刻出發。

夏天想消暑，小孟親自帶路來到位於陽明山上的「下七股野溪溫泉」，不僅涼快舒適，又能暫時遠離塵囂，而且交通便利，除了搭乘公車就能到，若是自行開車，只需把車子停放在磺溪停車場，再步行約15分鐘即可抵達泡湯入口處，但需注意的是，沿途部分山路沒有鋪設步道，建議穿著防滑鞋才安全。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

▲▼收拾好行李出發後，超夯秘境揭曉，就是位於陽明山上的「下七股野溪溫泉」。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

終於到了下七股野溪溫泉，雖然前幾天下雨，讓現場看不出帶有淡淡Tiffany藍的乳白色硫磺泉，小孟仍迫不及待走向秘湯，沉浸在湯池中，感受被大自然能量包圍的幸福時刻。為了好好享受露天泡湯樂趣，小孟的行前準備相當齊全，包括衣物、浴巾、拖鞋、保養、防曬等用品，以及食物、野餐墊等，全部打包放進「利百代行李箱」，超大收納空間很能裝，還有多種夾層，可以整齊擺放各種物品，不需要在花費時間翻找東西，其中更有防塵防水透明夾層，不怕濕掉衣物把整個行李箱弄得濕答答。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

▲▼利百代行李箱的收納空間大且夾層多，方便整理放置衣物，不用擔心混亂、一直翻找。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

這款行李箱還擁有一鍵式開口設計，很適合放入手機或鑰匙這類常用物品，輕輕按下按鈕，即可快速打開拿取，無需花費太多時間和精力在拉鍊或鎖上。另外，小孟也親自示範自拍不求人方法，原來拉桿握把竟然有個隱藏式手機架，拉開後，把手機放上去，再調整一下行李箱位置，就能隨時隨地來個網美照3連拍，想怎麼拍就怎麼拍，或是作為追劇神器使用，外層還有USB、Type C的充電接口，直接插著就能充電，不需另外打開行李箱拿行動電源。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

▲▼前側一鍵式開口設計，拿取東西超方便，拉桿握把還有隱藏的手機架，美照拍好拍滿。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

外出旅遊如果東西一多，容易令人手忙腳亂，這時候把側邊的折疊杯架一翻開，就能夠放置飲料，還有小掛勾可以掛上一些小物件，兩個意想不到的小功能，貼心又實用，幫行李箱加分不少。出門在外不需要再提著大包小包，帶著一咖利百代行李箱就能四處趴趴走，不僅外觀時尚耐用，前側和本體都有設置獨立的密碼鎖，做好安全隱私，保護物品不被他人打開，拖拉起來也很輕盈，好推的秘密在於使用日本製HINOMOTO360度靜音輪，同時還有止滑鎖，即使路面狀況差，也一點都不費力，邊角還有做合金包角防刮設計，不用擔心被石頭撞壞、磨擦刮花。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

▲▼這款行李箱的實用功能很多，還有放飲料的折疊杯架與置物的小掛勾，外觀也做了合金包角防刮設計，不怕被刮傷，再加上使用日本製HINOMOTO360度靜音輪，以及止滑鎖，拖拉起來一點都不費力。

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

利百代行李箱,下七股野溪溫泉,即新聞,編做編玩（圖／翻攝自《編做編玩》影片）

這次小孟不只解鎖秘境，帶你沁涼一「夏」，也實測分享利百代行李箱的厲害用法，無論是一日遊、多日遊或是野餐郊遊，拉了就走，旅行舒適省心，尤其對於出去旅遊總是帶著很多東西的人來說，更是符合需求，外出輕鬆許多，而這些設計只有親自使用過才能真正體驗到它的便利之處！

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