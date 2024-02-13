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社會 社會焦點 保障人權

快訊／晚安小雞柬埔寨直播失聯　刑事局+外交部：未接獲家屬求援

▲▼晚安小雞闖柬埔寨KK園區，目前人消失。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

▲網紅晚安小雞闖柬埔寨「凱博園區」，目前仍找不到人。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者張君豪、吳佩蓁／台北報導

網紅「晚安小雞」12日開直播隻身前往柬埔寨「凱博園區」冒險，沒想到他直播到一半時，疑似突然遭人襲擊暴打，一名身穿迷彩軍服的男性入鏡強制中斷直播，震驚各界，而他的妻子「愛婆」與網紅傑哥13日也在直播證實「找不到人」。對此，刑事局國際刑警科表示，目前未接到「晚安小雞」家屬聯繫警方求助。

▲▼晚安小雞闖柬埔寨詐騙園區。（圖／翻攝晚安小雞直播影片）

▲直播最後出現一名身穿軍裝的男子，試圖強制關閉直播。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

網紅「晚安小雞」12晚間闖進柬埔寨「凱博園區」直播冒險，他原以為會被保全攔住，沒想到竟安然無恙進入園區，還大喊「我是上班族，我是台灣豬仔，我來這邊上班」，隨後又說，「欸我進來了欸！他沒攔我，好屌！保全吃素的喔？」一路深入園區某棟建築物內部。

不過他直播到一半時，被一名身穿迷彩服軍裝的男子發現，雙方在一棟廢棄大樓內展開追逐，只見「晚安小雞」帶哭腔地無助表示「該怎麼辦」，之後還在大樓內發現疑似乾掉的血手印與其他血跡，最後他仍被該名男子逮到，接著直播就出現疑似踢踹毆打聲，以及「晚安小雞」的哀號，直播結束前最後一幕，該名軍裝男子將「晚安小雞」的手機拿起，試圖關掉直播，畫面拍到大迷彩軍褲與軍靴，還有趴躺在地的晚安小雞。

直播結束後，「晚安小雞」至今都聯絡不到人。網紅傑哥13日凌晨開直播表示，這次柬埔寨直播，是「晚安小雞」決定一個人前往，有關詳細行程，其他人並不知情，也有請當地旅行社幫忙介紹導遊，不過目前都還找不到導遊跟「晚安小雞」。

「晚安小雞」妻子「愛婆」在直播中頻頻拭淚，表情相當凝重。傑哥說明2個應對措施，第一個是透過旅行社、導遊趕快聯絡當地的導遊，第二個是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。

對此，刑事局國際刑警科表示，目前未接到「晚安小雞」家屬聯繫警方求助，經縱向聯繫、外交部也未接獲急難救助請求，刑事局持續與外交部及駐外單位保持聯繫，但目前警方和外交部均未接獲家屬求援請求。
 

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