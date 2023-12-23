快訊／侯康凱道造勢湧入5萬人　馬英九諷賴清德打死不拆「賴皮寮」

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九今（23日）現身國民黨凱道造勢，支持正副總統候選人侯友宜跟趙少康。對於民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，馬英九批，賴打死不拆，還被戲稱「賴皮寮」，為此兩次流淚，好像很委屈，甚至被媒體評論是「昔有孟姜女哭倒萬里長城，今見賴神泣保萬里違建」。待馬英九致詞完，主辦方說現場湧入5萬人。

▲馬英九現身侯康凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲侯友宜凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。

國民黨23日在台北凱道舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢晚會，馬英九致詞，開門見山說，他過來時很感動，沒想到這麼冷天的，不太小的雨，大家在這堅持，「我真的很感動」。

馬英九說，民進黨執政有多爛，從外交、兩岸、能源三方面來看。邦交國他交給蔡英文22個，可是蔡丟掉9個，是有史以來邦交國最少時候，而國民黨執政，免簽國家從54增至164個，是有史以來國民前往免簽國家最多時候，且還跟紐西蘭、新加坡簽署自由貿易協議，跟日本簽署漁業協定，但民進黨毫無建樹；此外，他任內的政府還派代表出席WHA等，民進黨一次都沒去過。

兩岸關係上，馬英九說，他任內兩岸三通，他還跟大陸領導人習近平在新加坡見面，但蔡英文一上台，就跟大陸切斷交流，兩岸甚至變兵凶戰危。能源經濟部分，他任內沒發生大停電，但民進黨執政6年，發生5次大停電，影響企業跟民眾，因為民進黨採取錯誤能源政策，要排除核能。

提及賴清德萬里老家違建爭議，馬英九說，可看到賴處理自家違建，根本不管，可見缺乏國家領導人的格局跟氣度，賴在萬里兩層違建跟豪華花園，打死不拆，被戲稱「賴皮寮」，為此兩次流淚，好像很委屈。

對於賴清德的行為，馬英九說，賴被媒體評論是「昔有孟姜女哭倒萬里長城，今見賴神男泣保萬里違建」。馬此話，引發支持者一陣笑聲。馬繼續說，11年前，賴清德在台南市擔任市長的時候，對於拆遷台南鐵路沿線的住戶毫不留情，這又是「綠能，你不能」。

馬英九最後喊話支持者挺侯康、政黨票投國民黨、支持國民黨立委小雞，並強調，這樣子就能夠下架民進黨。待馬英九致詞完，他對於現場的熱情，再次喊感動，而主辦單位也說，現場湧入5萬人。