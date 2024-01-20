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室內空污、甲醛、寵物異味全消滅！日本獨家「黑科技」空清機解救過敏兒

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲空氣不佳引發的過敏等問題是現代人的一大苦惱，街訪突即隊上街訪問，並向民眾大推擁有日本黑科技的Panasonic空氣清淨機，一舉解決大家的呼吸困擾。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

人類活著每天都會做的事情就是「呼吸」，這件你以為稀鬆平常的小事其實跟日常生活息息相關、十分重要，如果不小心吸到了刺鼻異味、空氣中肉眼看不見的「魔物」，有可能會出現難以忍受的過敏症狀；街訪突即隊小編小孟好奇大家的鼻子健康狀況，沒想到不問不知道、問了嚇一跳，原來不少民眾都有各自的鼻子相關困擾，還從而引發了像是睡眠、戀愛甚至是「國際糾紛」等危機，讓她大力推薦受訪者使用Panasonic空氣清淨機，解決各種空汙帶來的煩惱。

有受訪者明明因為對塵蟎過敏，大部分時間都處於鼻塞狀態、天天製造「鼻涕炸彈」，但還是在床上擺滿了玩偶娃娃，更誇張的是從來沒洗過，「你不會把你的兄弟姐妹或是小朋友丟到洗衣機裡面洗，它們會很難過吧！」聽得小孟嚇到直搖頭；受訪女子表示她因此每天都戴口罩，有時就連睡覺也戴，但不僅影響平時的呼吸，更嚴重的問題是「這樣帥哥就看不到我漂亮的臉。」讓小孟又好氣又好笑。

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

其他也有過敏體質的受訪者則是會因為呼吸不順暢而睡不好，雖然使用空氣清淨機，奈何可能是太小一台作用不大。另外有受訪男子表示，養了寵物後發現皮膚會癢跟流鼻水，但他認為自己的身體狀況是小事，反而是邀請來到家裡的女生們，常常因為鼻子癢不舒服、待了一下就離開，讓他的感情之路阻礙重重；對此他很認真考慮要買一台「厲害一點」的空氣清淨機，改善過敏狀況「讓那些女生來我家看貓後空翻更順利一點」。還有受訪者抱怨經常聞到隔壁鄰居家的油煙味，但她想到的解決方法只有「可能把窗戶再封得緊一點」。

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

來台讀書、居住超過6年的日籍男子受訪時表示，台灣其實什麼都好，就是空氣品質不好，讓他一直打噴嚏、早上起床流鼻水，為此他只好買了很多藥品，也聽了卡桑的建議買空氣清淨機，可惜從前輩那邊買來的二手機效果不佳，他甚至回日本特別扛了一台來台灣，結果還是沒太大改善。另一位在台工作的日本人則是碰上租房異味問題，新裝潢的房子過了一個月還留有甲醛味道消不掉，跟房東反應得到的回覆卻是「我聞很香啊～」，讓他無奈感嘆「是不是覺得外國人很好騙呢？」；想解決狀況的他換過好幾台空氣清淨機，但通通沒有用。

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

了解完這麼多受訪者的呼吸困擾之後，小孟詢問大家如果能擁有一台空氣清淨機，最想要有哪個功能，像是日本最新淨化科技、甲醛偵測顯示、寵物模式、病菌異味去除等，每個功能都各自有打中受訪者的心，但其中日本最新淨化科技幾乎是所有人都想要的夢幻選項；小孟笑說Panasonic空氣清淨機就搭載這項超強的淨化科技，擁有專利的日本新一代nanoeTM，藉由濃度提升，能更快有效抑制過敏原、異味，就連布料也可以深入淨化，讓來自日本的受訪者大讚「斯勾一娜（好厲害餒）」！

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

隨著這項技術進步，氫氧離子提升了100倍，濃度愈高也讓效率愈高，能夠快速消除異味，讓另一位受訪男子驚呼「這個黑科技現在真的存在了嗎？」更驚人的是，Panasonic空氣清淨機還特別設有寵物模式，不僅將集塵效果大幅提升，亦可有效抑制99％的寵物過敏原及清除動物異味，讓男子開心表示這樣就可以輕鬆帶妹回家。來台念書的日籍男子表示自己家裡後來就是使用Panasonic空氣清淨機，而且在日本許多網站包括知名的2ch上，都有許多網友大推Panasonic，產品的品質與魅力可說是「通殺」，深獲消費者信賴。

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

Panasonic全新空氣清淨機最強大的功能就是具備日本最新nanoeTM X淨化科技，革新不只5倍、10倍，而是自我突破的100倍！啟動後即可快速抑制PM2.5、黴菌等有害物質，不僅深入布料纖維除臭、除黴，把惱人的空氣汙染和過敏原通通除掉，更吸引人的是還搭載了寵物模式，強大的吸淨力及集塵效果，CASR直接提升14%，nanoeTMＸ健康科技再搭配複合式圓筒高效濾網，讓清淨效果重重疊加，輕鬆去除94%的寵物異味（氨）、抑制寵物過敏原達99%！內附的寵物專用濾網直接拆卸水洗有夠方便～家中就算有毛小孩也不必辛苦整天除毛噴香水拉，簡直是養寵救星！

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▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

另外對付屬於一級致癌物、對人體危害甚大的甲醛，Panasonic空氣清淨機還具備一般市面上其他機型少見的甲醛偵測顯示，不僅是示警還可以直接顯示數值，讓這個無色容易被大家忽視的刺激氣體無所遁形。外型及美感設計部分Panasonic空氣清淨機也相當注重，機身燈光分為顯示空氣品質的異味燈和美觀的氛圍燈，兼具功能與氣氛；機身採隱藏式迴風設計及磁吸式濾網背蓋，外觀簡約有質感，拆裝清洗還能夠不費力。

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

在廣大過敏苦海中，Panasonic空氣清淨機就像一盞矗立的明燈，完美解決民眾動不動就這樣癢那裡癢、鼻水流不停又咳不止的問題，也不再煩惱家有毛孩帶來的臭氣異味，用強大的黑科技守護日常生活就是這麼簡單。

▲▼空污,過敏,空氣清淨機,Panasonic,甲醛,寵物,即新聞,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）


日本黑科技Panasonic空氣清淨機►►► https://www.panasonic.com/tw/consumer/air-conditioner/air-purifier/f-p90mh.html

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