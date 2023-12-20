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一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲街訪突即隊的小編海派罐頭上街訪問民眾的用餐習慣，結果發現男女大不同。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

台灣號稱美食王國，外食選擇多到爆炸，民眾真是太幸福了！對於飲食，有些人追求新鮮感、每天三餐都要吃到不同種類食物，也有人只要吃到喜歡的就拼命吃，直到吃膩才會換，你是哪一類？好奇想知道其他人是哪種流派的飲食風格嗎？街訪突即隊的小編海派罐頭上街訪問民眾，幫大家來解答！

在了解吃法之前要先觀察眾人對「吃」的看法，街訪後罐頭發現，有些人非常重視飲食，希望餐餐都吃到自己喜歡的食物，有人則持相反意見表示「吃下去、出來的東西都一樣」不是很在乎食物的美味程度；也有民眾認為平時吃什麼不用太在意，但遇上像是慶祝或過節的時候，那就必須要「吃到好吃的」。

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

至於被問到「習慣吃一樣的食物還是不一樣的？」，其中一位受訪女生笑說「我一定要每天不一樣！」她覺得像前男友那樣每天都吃炒麵、排骨飯等，生活很無聊。另一位受訪男子則是意見相反，表示自己碰到喜歡吃的食物可以連續好幾天都吃，因為他覺得一直思考每天要吃什麼是一件很煩的事。罐頭追問如果喜歡的食物要下架了怎麼辦？男生表示心情會覺得痛苦，「又要開始思考我到底要吃什麼……」另一個受訪男生也是吃到喜歡的食物就停不下來，甚至會到連續吃上一、二個月的程度。

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

那到底什麼食物能讓他們愛吃到這個地步？有人說是自家巷口那家從小吃到大的麵攤，也有人列舉炒飯、炒麵、排骨飯、雞腿飯等常見品項，讓罐頭疑惑「這難道不會太普通？」不過，受訪男子聽了大笑表示，「男人是很簡單的生物、很好養的」，因為選項到處都有，也就比較不容易踩雷。另一位受訪女生表示自己平時都滑IG找Hashtag美食來吃；還有男生直接點名速食界的人氣王「麥當勞」，表示如果是麥當勞他是怎麼吃都吃不膩的。

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

正巧，麥當勞近期將重新回歸一款先前被網友激推的大份量漢堡！街訪民眾率先試吃後，都紛紛大讚「肉很厚欸！還滿好吃的」、「這皮很脆而且肉又鮮嫩多汁」，有民眾分享，炸鷄的靈魂就在炸皮，讓小編罐頭笑說很懂吃，但「要是女友不吃皮呢？」受訪者立刻表示會幫吃，畢竟「浪費食物是可恥的」。還有民眾一吃驚呼「這個（口味）我吃過哎！它的起司很濃」，而且酸酸甜甜的醬汁更讓漢堡吃來不膩口，之前吃就覺得肉很大塊，現在吃還是一樣過癮！

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

大家一致認同麥當勞要重新回歸的漢堡超好吃，但小編罐頭就對其中一位誓言每天都要吃不一樣食物的受訪者發出靈魂拷問，「麥當勞這款漢堡回歸會不會重複吃？！」只見女生一臉超苦惱吞吞吐吐猶豫地說「我還是有我的原則……」但最後還是好吃到讓她決定破例，美味重複吃開心最重要。另一位男生直接表示要點爆，「每天照三餐吃，吃個一禮拜再說」。

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

預備重出江湖的麥當勞漢堡就是極選系列的「帕瑪森主廚鷄腿堡」，極選鮮嫩重量級去骨鷄腿，份量堪稱漢堡界的「巨巨」，塊頭有夠大；鷄排使用北海道乳酪粉與香料醃漬，經過三道裹粉、兩段酥炸工序，真正保留鷄肉的鮮嫩口感與香甜鷄汁，炸完的鷄排再淋上有乳酪之王稱號的帕瑪森起司醬，吃起來除了起司風味之外還多了一股酸中帶甜的滋味，整塊肉入口品嚐十分溫順、一點也不膩，就像平淡的生活中增加了極選小確幸一般，咬上一口大大滿足。

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

麥當勞此極選系列漢堡有內含鷄排腿的帕瑪森主廚鷄腿堡、蕈菇主廚鷄腿堡，另有牛肉口味的帕瑪森安格斯牛肉堡，不論是想選鷄還是牛通通都沒問題，小編罐頭笑說「這我一次可以吃兩個」，而且他還不藏私，放送他個人獨家超爽吃法，那就是「一口漢堡、一把薯條」，自創「超極選系列」；12/20（三）起只要到麥當勞，就點得到極選系列的回歸漢堡，不論是一成不變派還是餐餐不同派，都能寵愛自己的味蕾、找到心愛的命定之堡。

▲▼麥當勞,極選系列,漢堡,美味,街訪突即隊,即新聞。（圖／翻攝自影片）

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