快訊／大稻埕夏日節全面恢復！　7／31煙火加碼近3000發「雙倍綻放」

▲大稻埕夏日節活動7月29日起全面恢復，7月31日舞台擴大演出、加碼近3000發煙火。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

「2024大稻埕夏日節」日前因凱米颱風來襲，暫停各項活動；台北市觀傳局29日宣布，「水岸光廊」燈飾、藍色水路優惠船票兌換活動即日起全面恢復，另31日晚間8時即將施放的300秒主題煙火秀，還將整併原本24日「光耀稻埕」主題煙火秀，以近3千發煙火彈「雙倍綻放」，舞台演出也將擴大辦理。

台北市觀傳局表示，31日晚間8時將施放300秒煙火秀，主題更新為「台北星夜 光耀稻埕」，整併24日的煙火發數、加長施放面寬，煙火雙點對稱，更加壯觀，透過大型閃爍煙火，象徵台北夜空及光明燦爛的未來，帶給觀眾大型視覺饗宴。

北市觀傳局提及，31日的舞台表演也將提前至下午4時30分開唱，主題為「知足常樂青少年」，包括創作歌手「蔡題謙」、打倒三明治主唱「王欣茹」、金曲獎入圍新人的「鄒序」、去年推出首張EP的「夢遊旅人」、征服過各大音樂節的樂團「憂憂yo-yo」，以及Z世代樂團「公館青少年」，攜手打造一場專屬大稻埕的音樂對話。

觀傳局也提醒，31日晚間7時至9時30分，將針對活動周邊市區道路進行交通管制，並視情況擴大彈性管制範圍，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次；另大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門車輛禁止進出（含機車、自行車），邀請民眾搭乘捷運到大橋頭站或雙連站、北門站，再步行至水門進入活動場域，共同維護周邊交通順暢。

此外，隨著七夕情人節即將到來，8月3日觀傳局還於大稻埕永樂廣場舉辦「經典情歌演唱會」，邀請卡司包含鄭美唸歌團、林希子、凃佩岑及陳宏銘，現場還有「大稻埕商圈限定文創市集」。

最後，觀傳局補充道，今年夏日節活動與大稻埕商圈80家以上在地店家合作，即日起至8月10日，只要於合作店家消費滿500元，即可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬的「熊讚手腕袋」，每日限量40個，喜歡的民眾趕緊把握機會，來到大稻埕商圈走走逛逛、看煙火、吃美食。