　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

儲值沒用完！雙北「45分鐘美白牙齒」店突停業　北市消保官接30件申訴

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲標榜「45分鐘照光」美白牙齒店家疑違反醫師法遭檢警搜索查扣器材暫停營業，突如其來的消息讓儲值萬元會員求助無門。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者袁茵／台北報導

位於北市信義區、新北新莊區標榜「45分鐘照光」為特色的牙齒美白店家，日前遭檢警突襲搜索，並查扣店內相關器材，導致暫時停業，卻也讓許多儲值數萬元的會員求助無門，盼店家出面處理問題並返還預付費用。對此，台北市主任消保官楊麗萍回應，截至29日下午3時接獲30多件消費者申訴。

台北市信義區、新北市新莊區一家標榜「獨家業界首創45分鐘兩段式照光」美白技術的牙醫美白店家，疑似違反醫師法，遭檢警搜索查扣器材暫停營業，卻也讓儲值萬元會員求助無門。民眾日前向《東森新媒體ETtoday》投訴，原定於7月21日的預約突然被取消，嘗試致電及LINE聯絡店家均未得到回應，但尚有儲值的課程未使用，不知道該如何處理。

對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍29日回應，截至29日下午3時，北市已接獲約30件消費者申訴，業者因故無法繼續提供牙齒美白服務，應就消費者已預付而未使用部分，負全額退款之責。

楊麗萍提醒消費者，若事刷卡購買，可盡速洽詢發卡銀行能否申請信用卡爭議帳款，本案並已通報北市府衛生局及業者總公司所在地新北市政府，進一步查察及協助消費者處理消費爭議。

而該店家透過律師聲明指出，聖合光公司自成立以來，一直以提供最佳服務和保障客戶權益為首要任務，至今未曾與客戶發生過任何糾紛。然而，近日該公司因「牙齒美白」業務被檢警認為可能違反醫師法，已經查扣了所有相關器材和產品，並命令停止相關業務。雖然聖合光公司認為檢警的措施存在誤會，但在爭議尚未釐清之前，公司只能無奈配合檢警要求，暫時停止所有營業活動。

聲明提及，所使用的牙齒美白熱源機屬於衛生福利部認證的第一等級醫療器材，並且所用的美白凝膠也均為合法產品。公司堅持其業務未違反醫師法，並將全力配合檢警調查以釐清真相。對於此次事件造成客戶的不安與困擾，聖合光公司深感抱歉。公司希望爭議能儘快解決，以便繼續為客戶提供優質的服務，並懇請大家靜心等候。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／台中驚傳集體食物中毒！　7人上吐下瀉送醫
奧運選手村成性愛天堂？　女運動員「下載Tinder」親身實驗
快訊／唐治平遲到71分鐘　終於抵達板殯認屍
快訊／中華射箭男團首戰射下英國　挺進8強
快訊／「柔道女王」連珍羚首戰告捷　晉級16強
陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易
快訊／路不熟！唐治平從頭前庄站走到板殯中
快訊／「擊劍王子」首戰贏了！　台灣男子擊劍睽違36年重返奧運
高雄BMW X6出土！　還在滴水...慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳思瑤批缺席IPAC「聽命中國」　藍黨團證實受邀：要去不會阻止

儲值沒用完！雙北「45分鐘美白牙齒」店突停業　北市消保官接30件申訴

柯文哲提告祭旗吞敗！卓冠廷獲判無罪　開嗆他雙標：脆弱如玻璃

藍稱未受邀IPAC　吳思瑤批「不合理甩鍋」：是在質疑韓國瑜？

台日交流高峰會在台南　日議員「指甲彩繪放台日國旗」

圖／蔡英文推辣台妹寫真輯　盤點曝光率賴清德、鄭文燦僅出現1次

自爆當年偵辦「鄭文燦案」受阻內幕　吳宗憲：從那時對綠營失望　

賴清德勘災跳過本命區　台南藍軍要求淹水補助「應比照高雄」

重申內政部停掉高虹安半薪違憲　張啓楷：支持提停止處分

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

養貓前爸「覺得不適合」　帶回家後秒變貓奴狂摸

吳思瑤批缺席IPAC「聽命中國」　藍黨團證實受邀：要去不會阻止

儲值沒用完！雙北「45分鐘美白牙齒」店突停業　北市消保官接30件申訴

柯文哲提告祭旗吞敗！卓冠廷獲判無罪　開嗆他雙標：脆弱如玻璃

藍稱未受邀IPAC　吳思瑤批「不合理甩鍋」：是在質疑韓國瑜？

台日交流高峰會在台南　日議員「指甲彩繪放台日國旗」

圖／蔡英文推辣台妹寫真輯　盤點曝光率賴清德、鄭文燦僅出現1次

自爆當年偵辦「鄭文燦案」受阻內幕　吳宗憲：從那時對綠營失望　

賴清德勘災跳過本命區　台南藍軍要求淹水補助「應比照高雄」

重申內政部停掉高虹安半薪違憲　張啓楷：支持提停止處分

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

台大雲林分院助罕病及癌友實現生育夢　試管寶寶回娘家溫馨相聚

大谷翔平前隊友車禍亡　前天使31歲投手「命喪父親家門口」

明仁分會長自封少年董！暴力討債宜蘭別墅落網　PP錶+600萬全扣了

快訊／台中驚傳集體食物中毒！　7人上吐下瀉送醫

吳思瑤批缺席IPAC「聽命中國」　藍黨團證實受邀：要去不會阻止

資優班數學老師竟是狼！性侵猥褻10國中女生　羈押1年明宣判

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭　「還要繼續嗎」一票搖頭

大阪新地標「GRAND GREEN OSAKA」9月開幕　3間亮點飯店搶先看

「紫霞仙子」朱茵激美近況曝光！　網友巧遇合照笑容藏不住

雷／《她的日與夜》變恐怖片！15集預告「女屍遭挖出」她生死不明

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

政治熱門新聞

于美人被告了！　雙方撕破臉

高虹安涉貪館長挺不下去！　怒轟：丟所有人的臉

黃捷一回國衝勘災！　自爆高雄人「鼓掌到手都瘀青了」

于美人挨告討加班費　與幕僚撕破臉原因曝光

粉碎賴上英下！　民進黨「邁盟」成形

「學姐」嫁記者老公！低胸婚紗美翻

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

「一直被網軍進攻的黃捷，到底有傷嗎？」　她全說了

總統府前發言人被控跟隨扈不倫　Kolas：他吃藥夢遊傳愛慕訊息

黃捷敢公布颱風出國行程？　藍青年諷：至少妳打臉綠側翼

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

顧立雄「無預告突襲式」視導部隊　減少形式化行政接待工作

高虹安非市長任內貪汙　白立委嗆「竹篙湊菜刀」

王義川語出驚人「1400毫米＝14公尺」　王鴻薇：史詩級災難大海嘯

更多熱門

相關新聞

將狼師案送監院被批政治動作　蔣回應了

將狼師案送監院被批政治動作　蔣回應了

台北市信義區培諾米達幼兒園長之子毛畯珅涉性侵女童、偷拍不雅片，外界咎責前後任市長柯文哲、蔣萬安；事件延燒多日，蔣市府26日提出精進方案，主動移送監院，但民進黨台北市議員許淑華質疑，監院早在16日立案調查，蔣市府做政治動作。蔣萬安29日並未正面回應，僅再次重申都願意承擔、深刻檢討，且做的事比現行法規更多。

議員控動保處救援消極　蔣萬安回應了

議員控動保處救援消極　蔣萬安回應了

狗遭棒打、勒頸　議員控動保處消極

狗遭棒打、勒頸　議員控動保處消極

快訊／河濱公園騎單車　男撞護欄跌落水圳重傷

快訊／河濱公園騎單車　男撞護欄跌落水圳重傷

北市又見「喪屍煙彈」！24歲男認了：一顆要價2千元

北市又見「喪屍煙彈」！24歲男認了：一顆要價2千元

關鍵字：

北市台北市台北市政府消保官法務局美白牙齒

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

明「全台下2天」　雨最大地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面