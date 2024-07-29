儲值沒用完！雙北「45分鐘美白牙齒」店突停業　北市消保官接30件申訴

▲標榜「45分鐘照光」美白牙齒店家疑違反醫師法遭檢警搜索查扣器材暫停營業，突如其來的消息讓儲值萬元會員求助無門。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者袁茵／台北報導

位於北市信義區、新北新莊區標榜「45分鐘照光」為特色的牙齒美白店家，日前遭檢警突襲搜索，並查扣店內相關器材，導致暫時停業，卻也讓許多儲值數萬元的會員求助無門，盼店家出面處理問題並返還預付費用。對此，台北市主任消保官楊麗萍回應，截至29日下午3時接獲30多件消費者申訴。

台北市信義區、新北市新莊區一家標榜「獨家業界首創45分鐘兩段式照光」美白技術的牙醫美白店家，疑似違反醫師法，遭檢警搜索查扣器材暫停營業，卻也讓儲值萬元會員求助無門。民眾日前向《東森新媒體ETtoday》投訴，原定於7月21日的預約突然被取消，嘗試致電及LINE聯絡店家均未得到回應，但尚有儲值的課程未使用，不知道該如何處理。

對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍29日回應，截至29日下午3時，北市已接獲約30件消費者申訴，業者因故無法繼續提供牙齒美白服務，應就消費者已預付而未使用部分，負全額退款之責。

楊麗萍提醒消費者，若事刷卡購買，可盡速洽詢發卡銀行能否申請信用卡爭議帳款，本案並已通報北市府衛生局及業者總公司所在地新北市政府，進一步查察及協助消費者處理消費爭議。

而該店家透過律師聲明指出，聖合光公司自成立以來，一直以提供最佳服務和保障客戶權益為首要任務，至今未曾與客戶發生過任何糾紛。然而，近日該公司因「牙齒美白」業務被檢警認為可能違反醫師法，已經查扣了所有相關器材和產品，並命令停止相關業務。雖然聖合光公司認為檢警的措施存在誤會，但在爭議尚未釐清之前，公司只能無奈配合檢警要求，暫時停止所有營業活動。

聲明提及，所使用的牙齒美白熱源機屬於衛生福利部認證的第一等級醫療器材，並且所用的美白凝膠也均為合法產品。公司堅持其業務未違反醫師法，並將全力配合檢警調查以釐清真相。對於此次事件造成客戶的不安與困擾，聖合光公司深感抱歉。公司希望爭議能儘快解決，以便繼續為客戶提供優質的服務，並懇請大家靜心等候。