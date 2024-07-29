母子遭家暴父逼罰跪！被監院糾正不積極　北市：蔣萬安上任後都很積極

▲台北一對母子在2023年於街頭被罰「下跪舉雙手」。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市2023年發生一對母子遭家暴父罰跪在馬路邊、高舉雙手，該照片引發網友熱議，監察院29日表示，北市府家防中心2021年7月開案時，就發現案父有飲酒後施暴問題，卻沒積極妥處，因此通過糾正北市府。對此，台北市社會局回應，台北市長蔣萬安上任後，對於該案釐清與檢討，都有積極配合調查。

針對監察院對家暴案提出糾正，台北市社會局回應，蔣萬安上任之後，對於2021年案件的釐清與檢討，市府積極配合調查，於2023年4月下旬第一次收到監察院來函，市府即提供書面說明報告；11月下旬再次收到監察院來函，12月28日由副秘書長林哲宏率社會局、家防中心、警察局、衛生局及教育局、學校至監察院專案報告。

北市社會局提及，針對監察院所提及改善項目，北市府與中央配合，已於當時內部檢討、持續精進，並將依據監察院所述，積極與中央就相關工作指引進行討論，使相關資源、服務能更早介入。

北市社會局指出，至於2023年3月發生街頭罰跪事件，家防中心於事發當下立即介入，並於2023年3月16日依職權積極協助案母子聲請緊急保護令，併協助案母子庇護，安置於北市庇護處所。

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

監察院29日表示，2023年3月14日台北市發生一對母子遭家暴父公然罰跪街頭案件，監委葉大華對此立案調查發現，台北市政府雖於案發後依職權聲請緊急保護令及安置案母子，但實際上案家自2017年起即陸續有脆弱家庭、成人保護及兒少保護通報，北市府也開案提供服務，其中2021年案母即已有4次成人保護通報，但2022年成保結案後，案家仍持續有相關保護性通報案件，皆與案父飲酒後發生夫妻衝突及不當管教或體罰案子有關。

調查報告指出，台北市社會局家防中心早於2021年7月開案時，就發現案父有飲酒後施暴問題，但稱暴力主因屬權力控制議題，因此以逐步培力案母自立生活準備、脫離暴力環境為主；但案母於監院證稱，2021年11月、12月成人保護通報及聲請保護令，皆因案父酒後引發家暴事件，家防中心卻遲未就案父飲酒議題積極處置，至2023年1月兒少保護案件開案後，才協助案父處理酒癮議題。顯示案父母親職功能不佳、關係衝突及案父酒後暴力等系統性結構因素未獲妥適處理，且有延宕處遇介入時機。

調查報告提及，案母於2021年7月經家防中心評估開案後，卻於2個月後以「被害人失聯」結案，雖符合衛福部結案指標，但結案隔天，案母隨即再有成人保護通報。經檢視相關服務過程，案母成保案開案評估審查說明記載，本案身心障礙社工也評估可能有案父控管議題限制案主與外界聯繫，建議聯繫不上可親訪確認案主安全等語。

調查報告稱，但家防中心僅電訪到案母一次後，經多次聯繫均未果，卻未見積極運用電話聯繫以外方式，蒐集、查詢取得案家更多資訊，或與社安網網絡成員商討聯訪以確認案母人身安全，便以案母肢體暴力程度低、案母有求助能力且知悉求助管道故評估結案，忽略案母因案父權控關係，導致無法接聽電話或回覆訊息，並不代表不需要協助，顯見台北市政府作為確有未當，因此監察院衛環及司獄聯席委員會於17日通過監委葉大華所提調查報告，並就上述違失糾正台北市政府。