狗遭棒打、勒頸！柳采葳控動保處救援消極　蔣萬安：已要求更積極面對

▲蔣萬安出席「台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程」開工祈福典禮。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員柳采葳29日爆料，狗狗「阿仔」23日被飼主拿棍棒毆打、毛巾勒頸，有議員致電給台北市動保處長陳英豪，結果救援隊只因5樓上不去而草草了事，直至自己當晚找警察、動保處一同前往，才成功救出「阿仔」，質疑動保處救援消極。對此，台北市長蔣萬安表示，已要求動保處一定要主動、積極，第一時間接受通報就立即處理。

針對柳采葳痛批動保處救援消極、冷血一事，蔣萬安29日上午出席「台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程」開工祈福典禮時回應，動保處有回報，目前已經將狗狗做了收容，也即刻檢查健康狀況，「我也要求動保處儘速約談飼主，全面展開調查，在第一時間接受通報就立即處理，而動保處也應該要更加積極面對這樣的事件」。

蔣萬安提及，面對寵物或動物受到虐待事件，有養過毛小孩的朋友都非常關心，市民也都非常關注，所以自己也要求動保處，一定要主動、積極，這絕對是處理事件最重要的原則。

▲民眾提供有狗狗被虐畫面，但台北市動保處消極處理。（圖／柳采葳辦公室提供）

柳采葳29日表示，23日有1位熱心網友在對面陽台拍下了狗狗「阿仔」被虐待的畫面，還貼心的告知地點位置，並PO上社群尋求協助，而愛狗的主持人王乃伃看到後，馬上請一位議員協助，該議員也立刻致電給台北市動保處長陳英豪，沒想到救援隊員到了「阿仔」被虐的地點，只因為5樓上不去，也沒有協同警方處理，就草草了事，導致狗沒有被救援成功。

柳采葳提及，當時眼見颱風風雨漸強，王乃伃再打給柳采葳求救，柳則請動保處立刻會同警方前往受虐地點，自己的辦公室主任也趕到現場，晚上10時初才終於救出「阿仔」，且飼主還想狡辯稱，是「阿仔」玩他的毛巾才會生氣、平常對狗狗都很好，但柳的主任當場要求動保處不能再讓「阿仔」回到恐怖飼主身邊，也將「阿仔」進行安置並且健康檢查。

▲國民黨台北市議員柳采葳。（圖／記者陳家豪攝）

柳采葳指出，動保處缺失在於，網友一開始就有提供影片，明知飼主已有嚴重暴力且可能情緒失控狀況，卻沒有協同轄區員警，隻身到現場，施虐者不開門，救援隊員也難有作為，因此沒把狗狗救出來便離開，顯然一開始就便宜行事；自己當晚到動物醫院看狗狗的時候，詢問救援隊長為什麼下午沒有救出來，對方冷冷地回「可能有警察有差吧」，「那一開始就應該要找員警協助啊！更何況影片上都明顯看到施虐者有多暴力，如果在這下午到晚上之間，狗狗被虐死了呢？」

柳采葳質疑，陳英豪和處理該案的救援隊員，真的有心在「動保」上嗎？真的極為諷刺，陳英豪無心動保，第一位處理的議員是親自致電給陳英豪，但從下午到晚上消極處理，而案件救援隊員更扯，晚上在現場直接跟員警抱怨「我都回家了，又被叫來」，原來這就是動保處對於救援寵物的態度嗎？冷血至極。

最後，柳采葳向蔣萬安提2點要求，第一，現行動保處同仁必須進行再教育；第二，針對現行制度缺失立即檢討改善，真正落實寵愛動物，友愛動物，否則憾事只會不斷發生。