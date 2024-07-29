狗遭棍棒狂毆、毛巾勒頸！動保處無法上樓就走　怨：回家又被叫來

記者袁茵／台北報導

台北市爆發虐狗案！國民黨台北市議員柳采葳表示，23日有民眾拍下在對面陽台有1名狗狗「阿仔」被飼主拿棍棒毆打、毛巾勒頸畫面，使其他愛狗民眾找另名市議員協助，市議員致電給台北市動保處，結果救援隊只因地點在5樓上不去就草草了事，直到民眾晚上找上柳求助，當晚10時才成功救出「阿仔」，質疑動保處救援消極、冷血至極。

柳采葳29日表示，此事發生在23日當天，有1位熱心網友在對面陽台拍下了狗狗「阿仔」被虐待的畫面，還貼心的告知地點位置，並PO上社群尋求協助，而愛狗的主持人王乃伃看到後，馬上請一位議員協助，而該議員也立刻致電給台北市動保處長陳英豪，沒想到救援隊員到了「阿仔」被虐的地點，只因為5樓上不去，也沒有協同警方處理，就草草了事，導致狗沒有被救援成功。

柳采葳提及，王乃伃眼見時間已近下班時間，颱風風雨漸強，隔天台北市可能宣布停班停課，若不及時處理，狗狗的救援可能得延後幾日，因此打給柳采葳求救，而自己也請動保處立刻會同警方前往受虐地點，不管如何都要救出「阿仔」。

柳采葳說，自己的辦公室主任也趕到現場，晚上10時初才終於救出狗狗，且飼主還想狡辯稱，是「阿仔」玩他的毛巾才會生氣、平常對狗狗都很好，但柳的主任不相信、當場要求動保處不能再讓「阿仔」回到恐怖飼主身邊，也將「阿仔」進行安置並且健康檢查。

▲民眾提供有狗狗被虐畫面，遭飼主拿棍棒毆打、毛巾勒頸。（圖／柳采葳辦公室提供）

柳采葳指出，動保處缺失在於，網友一開始就有提供影片，明知飼主已有嚴重暴力且可能情緒失控狀況，卻沒有協同轄區員警，隻身到現場，施虐者不開門，救援隊員也難有作為，因此沒把狗狗救出來便離開，顯然一開始就便宜行事；自己當晚到動物醫院看狗狗的時候，詢問救援隊長為什麼下午沒有救出來，對方冷冷地回「可能有警察有差吧」，「那一開始就應該要找員警協助啊！更何況影片上都明顯看到施虐者有多暴力，如果在這下午到晚上之間，狗狗被虐死了呢？」

柳采葳質疑，動保處長陳英豪和處理該案的救援隊員，真的有心在「動保」上嗎？真的極為諷刺，陳英豪無心動保，第一位處理的議員是親自致電給陳英豪，但從下午到晚上消極處理，而案件救援隊員更扯，晚上在現場直接跟員警抱怨「我都回家了，又被叫來」，原來這就是動保處對於救援寵物的態度嗎？冷血至極。

柳采葳向台北市長蔣萬安提2點要求，第一，現行動保處同仁必須進行再教育；第二，針對現行制度缺失立即檢討改善，真正落實寵愛動物，友愛動物，否則憾事只會不斷發生。

至於目前「阿仔」的狀況，柳采葳提及，「阿仔」是母犬，體重16.7，體溫正常，沒什麼外傷、皮膚問題，也沒看到跳蚤，耳朵、牙齒都滿乾淨的，應該年紀滿小，可能1至2歲，接下來會幫「阿仔」找個溫暖的家。

▼國民黨台北市議員柳采葳。（圖／記者陳家豪攝）