高雄補助「凱米泡水車」最高2萬　開發線上機制也能申請

▲高雄日安地球淹水，地下室車輛全面泡水。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府關心受凱米風災影響的民眾，為減輕民眾車輛維修費、拖吊費的負擔，市府提供相關慰助，汽車最高2萬、機車最高2千，屬於高雄市牌照車輛也可申請牌照退稅。泡水車申請除可臨櫃向各區公所社會課或里辦公處申辦，這次也開發線上申辦機制，減少舟車勞頓。

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▲高雄補助「凱米泡水車」最高2萬，開放線上就能申請。（圖／記者賴文萱翻攝）

欲線上申辦者，可至高雄市政府官網點選「汽機車泡水慰助線上申辦」專區、掃瞄以下QRcode，或直接登打網址 https://gov.tw/FGM 。進入網頁後，填寫基本資料並拍照上傳行車執照、車輛泡水證明、維修收據、拖吊收據或其他足資證明資料及存摺封面等即可辦理。

▲▼高雄補助「凱米泡水車」最高2萬，開放線上就能申請。（圖／記者賴文萱翻攝）

只要車輛在高雄市受凱米颱風淹水影響，泡水車依據受損金額汽車超過2萬及機車超過2千元，分別給予2萬元及2千元之定額補助。

為減輕受災戶民眾拖吊車輛負擔，市府也慰助泡水車拖吊費用一半，停放於地下室每輛最高慰助 5,000元；停放於路邊、平面每輛最高慰助 1,000 元，此外，屬高雄市牌照亦可申請使用牌照稅退稅。

▲市府慰助泡水車拖吊費用一半。（圖／記者賴文萱翻攝）