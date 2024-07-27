凱米風災重創中南部！foodpanda祭4大振興措施　79折優惠限兩天

▲凱米颱風強襲，台南市行道樹倒伏，各地災情慘重。（圖／記者林東良翻攝）



記者彭懷玉／台北報導

凱米風災重創中南部地區，導致許多家庭和商家受損。為協助受災商家、合作夥伴和消費者，foodpanda 即日起推出以下振興措施，區域涵蓋雲林縣、南投縣、嘉義市/縣、臺南市、高雄市及屏東縣等地， 以下方案協助店家在災後迅速恢復營運，並減輕負擔。



對合作店家的支援：

期租費減免：受災店家可申請減免2期（共600元）租費。

設備更換：若接單設備因風災受損，免費提供換機服務。

申請期間：即日起至8月31日，詳情請登入商家平台【服務中心】。

▲風災重創中南部，foodpanda推優惠助災區重建。（圖／foodpanda提供）



對消費者的優惠：

美食外送優惠：為陪伴受災地區居民度過風災，減輕生活負擔，同時支持當地店家的業務恢復，7月27日至28日，在指定城市輸入「為你加油」優惠碼，訂購美食滿199元享79折優惠。

對外送夥伴的支持：

加碼獎勵：foodpanda 已斥資千萬元投入加碼獎勵，在指定期間內除既有單件報酬之外，額外提供單單加碼和達標加碼獎勵，支援因颱風無法工作的外送夥伴。

foodpanda 公關暨公共事務總監郭昕宜表示，foodpanda 深知風災對中南部地區造成巨大損失，為了幫助災區居民及店家儘快恢復正常生活，迅速推出這些支持措施。希望透過補助方案和消費優惠，能為當地商家帶來實質幫助，並減輕消費者和外送夥伴的經濟壓力。



另外，Uber Eats先前在花蓮0403地震時，也有祭出輸入優惠序號最高折價150元、外送費全額折扣等優惠，針對這次強颱凱米對中南部造成的影響，Uber Eats公關總監潘瑞蓮透露，目前正在盤點受災商家，並籌備相關的振興措施，預計近日會公布詳情。