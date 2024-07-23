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清華大學高雄校區計畫通過！　10月開學分班招生

▲▼清華大學高雄校區計畫正式通過 陳其邁：強化在地院校合作與人才培育發展 。（圖／高雄市政府提供）

▲清華大學高雄校區計畫正式通過。陳其邁：強化在地院校合作與人才培育發展。（圖／高雄市政府提供）

文／中央社

國立清華大學昨天舉辦「高雄校區計畫通過暨校友聯誼會」，會中宣布清華高雄校區計畫通過，高雄市長陳其邁說，清華10月優先開設學分班招生，盼提升南台灣高階研發、產業創新人才培育。

陳其邁昨天出席聯誼會說，感謝清華大學進駐高雄，是南部產業研發、人才培育重要的里程碑。恭賀清華大學正式成為高雄一部分，以後清華的事就是高雄的事，團隊都將全力以赴，「我們與清華可說是一拍即合，未來也希望永浴愛河。」

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高雄市經發局今天發布新聞稿表示，市府今年邀請清華大學、陽明交通大學到高雄設立分部，不僅提供行政協助使兩校順利設校，全力以赴取得在地里長的支持，也媒合在地院校與企業對接。

陳其邁致詞時指出，教育部今年6月通過該兩校高雄校區設置計畫，市府期待用最快的速度提供最好的人才進入企業，非常感謝清華大學響應市府政策，於10月先開設學分班招生。

陳其邁說，一座城市的產業競爭力最重要關鍵就是「人才」，近年高雄高科技產業發展迅速，也出現大量人才需求，頂尖大學的加入勢在必行。

陳其邁強調，數位轉型以及淨零減碳也是高雄市目前重要課題，能再添得一座頂尖理工及有環境永續技術的大學，相信對高雄發展是一個關鍵的決策。

清華大學校長高為元表示，為提前培育南部高階科技、管理及政策制定人才，清華先向教育部申請高雄校區設置，預計10月開設智慧製造與數位決策學分班、氣候金融與碳資產管理之理論與實務在職碩士學分班、人工智慧簡介與實作學分班、IC封裝基礎與測試實務學分班等課程。

高為元說，未來會加入與高雄醫學大學的合作，擴及AI、永續、智慧醫療等領域，未來會再進一步開設半導體研究學院分院。感謝高雄市政府超高效率，「讓我們一同慶賀清華史上重要的一刻」。

清華大學校友總會理事長蔡進步表示，高雄城市轉型發展大家有目共睹，清華大學把培育高階人才的事業延伸到高雄，未來清華校友會全力幫助高雄分部能夠順利運作，共同為高雄人才培育盡一份心力。

清華大學南部校友會會長王智立表示，人才需求是全台企業會面對的問題，希望高雄校區強化與在地里長、在地高雄大學的互動連結，並成為全台最重要的產學合作基地，讓學子不必北漂。

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