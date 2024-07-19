獨／暗潮洶湧！高雄警局公關主任懸缺未定　局長林炎田給答案了

▲高雄市政府警察局新舊分局長在7月19日進行交接，市長陳其邁到場 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局在19日進行新舊任分局長交接，另外也有新任的副局長，不過特別被人討論就是「公關室主任」一直尚未補實，目前暫時由專員陳志成二度代理，而未來人選將由誰出任，據了解有多名符合資格者積極「內外運作」，對此局長林炎田表示：「每個人好好做事才重要」。

這次警政署發布的人事調動令當中，高雄市政府警察高階警官異動，由警專教育長林富助接任市警局副局長，之前擔任過警察局督察長一職，這次再度回鍋，市警局認為林富助對於市警局行政事務各方面均相當嫻熟，所以應該能夠勝任，另外還有新興、鳳山、仁武、楠梓、鼓山、小港、湖內、旗山、六龜等9個分局首長進行交接布達。

▲高雄市政府警察局鳳山分局長林俊賢（左），新興分局長陳柏彰（右） 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府警察局長林炎田 。（圖／記者吳奕靖攝）

其中新興分局長陳柏彰以及鳳山分局長林俊賢，這兩個人都具有豐富的刑事經驗，不論是刑事偵查或是犯罪預防，都有其足夠能力，新興是高雄的第一大熱區，鳳山則是過往縣區的重點區域，勤務非常繁重，而且事情繁雜，這次由這兩人出任，地方上都覺得是一大好事，是治安保證。

不過這次調動當中，其中公關室主任目前還在懸缺，由陳志成專員代理，不過據了解這個位置過往就是「兵家必爭」的職位，因為擔任公關室主任之後，下一步就有外派擔任主官機會，像是曾經擔任這個職務的陳柏彰就獲派升岡山分局長，而一路到現在成為新興分局長，另外還有黃元明調升交大擔任大隊長，這一任的主任郭子弘則是不到半年就被升到六龜當分局長，因此目前已多名符合資格的警官在檯面下角力，而詢問高雄市警察局長林炎田的想法，他則表示：「每個人應該先在自己現有的位置上好好做事就好」，最後誰能出線？林炎田再次強調：「認真為高雄市做事，才是市民之福，其他的就不要多想」。