轟公視宣傳「罷樑」成側翼　 羅智強揭：柯文哲、韓國瑜都曾受害

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

公視台語台新聞專題節目《台灣記事簿》，內容為宣傳「拆樑行動」，遭到藍營質疑公視拿納税錢成了「黨媒」。國民黨立委羅智強昨（28日）表示，公視過去還曾諷刺柯文哲「練痟話」、韓國瑜「韓極混」等。他批評，公視屬於全體民眾，不專為政府或某一政黨服務，現在成了東廠助陣罷樑，拿國家預算幫民進黨宣傳，連最基本的中立客觀都做不到。

羅智強於臉書表示，公視台語台《台灣記事簿》28日晚間播出新聞專題「拆樑行動-新世代的政治參與」、「黑箱、買票、違法破門、這種市長我們不要」。這些側翼對謝國樑的種種低劣抹黑，竟然都被包裝成高尚的公民行動。

羅智強批評，公視屬於全體民眾，不專為政府或某一政黨服務，但在民進黨執政下卻嚴重綠化，立場偏頗。現在側翼團體打著「公民」旗號搞政治鬥爭發動「罷樑」，誇張的是，公共電視也淪為側翼，助陣罷樑，拿國家預算幫民進黨宣傳，成了東廠，可惡至極！。

羅智強揭露，公視台語台臉書過去還曾諷刺柯文哲「練痟話」（亂說話）、以諧音「韓極混」（地瓜粉）暗酸韓國瑜、還以「煏空」（事情敗露）調侃前立委陳學聖批判缺蛋事件。現在罷樑是正在進行中的高度政治性爭議事件，公視竟不顧中立，秉「政治正確」成民進黨的宣傳工具。

羅智強指出，去年6月立法院修正《公視法》，解除政府每年捐贈給公視9億元的預算上限，文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」，更挹注公視6億元經費。

最後，羅智強說，在艱困的媒體大環境下，公視得天獨厚享有國家資源支持，卻連最基本的中立客觀都做不到，台灣需要優質影視，但不需要用人民納稅錢再養一個「三民自」。他強調，公視拿政府預算，依《公視法》受國會監督，立法院下會期是預算會期，新國會一定好好監督。

▼羅智強轟公視不顧中立宣傳「罷樑」。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）