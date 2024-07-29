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社會 社會焦點 保障人權

快訊／卓冠廷爆料「塞人寄生高虹安」挨告　柯文哲吞敗了！

記者黃宥寧／台北報導

新竹市長高虹安本月26日遭判刑停職，退出民眾黨且結束579天市長職位。然而，2022年她甫當選時，新北市議員卓冠廷在節目上爆料，民眾黨主席柯文哲與高為新竹市政府人事佈局「塞人」爆口角，甚至不歡而散，柯怒向法院提刑事自訴開告。士林地院經3次開庭，今（29）日依妨害名譽罪，判處卓冠廷無罪。

民進黨發言人卓冠廷2022年在《94要客訴》節目中獨家爆料說，在12月4日晚上，柯文哲點了幾個台北市政府的人，要高虹安帶進新竹市政府安排工作，但是高虹安沒有要對柯文哲塞的人全盤接受，還傳出因此爆發激烈的口角爭吵，不歡而散。

然而，民眾黨主席柯文哲在同年月7日接受媒體訪問解釋，自己有介紹人給高虹安，但根本沒有吵架，更氣得放話，「我這次下定決定心要告他，拿他祭旗！」

卓冠廷更強勢回應，柯文哲喊話要提告，其實就是轉移焦點的老招式，更解釋他在節目上揭露高虹安拒絕了柯文哲安排北市府內民眾黨人士進入新竹市政府的事情，高虹安的聲明也未否認柯文哲要塞人進到新竹市政府的事實。

▲▼ 卓冠廷 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市議員卓冠廷遭柯文哲提告。（資料圖／記者黃宥寧攝）

卓強調，民眾黨早已有寄生國會的往例，高虹安更因為濫用公家資源受到調查，更該接受全民的檢驗，既然拒絕柯文哲塞人，期待高虹安的小內閣能讓人眼睛為之一亮。柯文哲也確實說到做到，透過律師採取自訴方法提告加重誹謗。

法院開庭時，卓辯護律師李蕙如向法官說，柯的書狀內確實提及與高虹安會面是「用人選才」經驗分享，不會是談用人理論，所主張所陳述是事實，此外柯談的是具體人選，被告講的是塞人，這言詞就不會構成妨害名譽，「塞人」是「為國舉才」，何來誹謗？

另外，卓有稱高虹安不願全盤接受，2人為此口角爭執，這個也不構成誹謗，因為自訴人自己覺得是為國舉才，高虹安覺得應該適才適所，2人意見不合，但是站在公的角度，所以不會有妨害名譽，全部言論也可受公評。

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