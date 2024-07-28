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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟柯文哲聲援高虹安亂扯別人下水　游淑慧：證明她沒有特別黑？

▲▼ 總統就職大典預演，左起柯文哲、高虹安、楊文科。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲、前新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

新竹前市長高虹安因「詐領助理費」一審判處7年4個月、褫奪公權4年，市長職務遭到停職。民眾黨主席柯文哲則聲援，這是立法院過去陋習，助理費與加班費領好領滿。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨（27日）表示，理解民眾黨聲援高虹安，但應該是講求證據說話，而非扯大家下水，好像「天下烏鴉一般黑，高虹安沒有特別黑」，柯文哲這樣的發言真的不好。

針對「高虹安涉貪案」，柯文哲在臉書聲援，立法院過去的陋習，就是將助理費與加班費領好領滿，每年立法院決算，助理的薪資與加班費，執行率都超過96％，也間接證明在實務操作上有問題。他更強調，相信高虹安沒有貪污的意圖，公積金制度也不是高虹安發明，是助理從以前的立委那裡帶來的。

游淑慧於節目《TVBS戰情室》表示，高虹安當然有權力上訴，也可以提出證據，但民眾黨或柯文哲聲援的方式，不是拿證據講話，而是東拉西扯地把其他人都扯進來謾罵，什麼叫立法院大家都這樣做、助理費都領好領滿？

游淑慧認為，傳統詐領助理費案分為兩種，第一「高薪低報」、第二「人頭虛報」，其實9成9民代的助理費補助都不夠用，必須自己掏腰包補貼，民代根本沒有能力去佔助理便宜。而且犯錯扯東扯西沒有用，一人做事一人當，如果沒有犯錯就請拿出證據，自證清白。

游淑慧強調，可以理解民眾黨情感上一定聲援高虹安，但應該是講求證據說話，而非用這種方式扯大家下水，好像「天下烏鴉一般黑，高虹安沒有特別黑」，這樣只會讓民眾對政治人物信心更低落。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧今14日召開「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會。（圖／國民黨提供）

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