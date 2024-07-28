鏡頭外的柯文哲「忙著救人」　民眾家人裝葉克膜求助⋯柯趕赴醫院探望

▲民眾黨主席柯文哲赴嘉義出席「國家治理學院」國政班。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲28日下午到嘉義參加民眾黨「國家治理學院」最新一期國政班專題演講，柯文哲在演講中強調，「比藍綠重要的是黑白，比統獨重要的是是非」，並期許民眾黨在國會中成為超越藍綠的「倡導者」；而民眾黨立委張啓楷也透露，近期柯文哲「忙著救人」，有民眾家人送醫裝葉克膜，希望向柯求助，柯則馬上到醫院探望病人。

民眾黨國政班於27日、28日在嘉楠風華酒店舉辦第4屆第1期課程，由國家治理學院與身兼民眾黨嘉義黨部主委的立委張啓楷合作，主題為「國政從地方做起，『啓』動新嘉義」，聚焦地方政治、社會脈動，這也是國政班首次跨越濁水溪，在嘉義市舉行2天1夜的課程。

在柯文哲演講前，張啓楷透露，鏡頭外的柯文哲「忙著救人」，2周前有民眾在自己臉書留言，家人突然送到嘉義長庚、裝上了葉克膜，想向柯求助，而柯很快回應希望跟該患者醫生通電，後來家屬先和柯通上電話，儘管27日人在宜蘭忙到晚上9時左右，還是到醫院探望病人，讓張啓楷認為，民眾黨能有這樣仁心仁術的黨主席，是民眾黨的驕傲。

張啓楷也回顧，就任立委這幾個月來，除了先去拜訪嘉義市長黃敏惠，整理出地方需求，在立院努力解決；還爭取到延宕多年的太保公有市場改建、鐵路高架化補助，以及在同黨立委林國成商請之下，邀請交通部長李孟諺到嘉義，提出十項交通建設，交部當場允諾六項。

張啓楷也指出，本會期立院通過55個法案，有5個是自己代表民眾黨提案，包含《工廠輔導法》修法、公糧收購每公斤增加5元、《電業法》修法、加薪2法（中小企業發展條例、證交法修法），對工廠危險物品申報不實罰鍰上限提高100倍，盼避免明揚大火憾事再度發生，還提高13年以來不變的公糧價格，電價費率審議會的學者專家、民間代表不得少於2分之1，要求審議會公開透明，不再由行政權獨大。

「比藍綠重要的是黑白，比統獨重要的是是非」，柯文哲在演講時強調，民眾黨是有內部反省改進的能力，是一個很重要的文化，從創黨至今，雖然跌跌撞撞，每次出事會面對問題「再修一遍」，「如果重來一遍，怎麼做比較好？」認真工作、反省改進。

柯文哲也坦言，立院本會期初國會改革修法時，民眾黨真的是民調下滑、要檢討，因此後來民眾黨團改變方式，對任何修法、議題，都會先召開記者會，提出民眾黨的主張，藉此吸引藍、綠來支持我們的修法版本，成為「倡導者」的角色。

國政班本期講者陣容也十分堅強，除了28日由民眾黨主席柯文哲，專題演講分析民眾黨未來展望；27日也跨黨派邀請國民黨立委謝龍介，主講「政治人物形象打造」，以及「口才便給、金句連發」的幕後基本功；邀請嘉義市政府智慧科技處長郭軒志，分享嘉義市未來城市願景規劃。