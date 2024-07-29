紙杯疊羅漢、毛巾操　台南藥師指導長者運動防失能減用藥

▲「毛巾操」和「紙杯疊羅漢」是長者可在家練習的肌耐力訓練運動和防止腦部退化的手腳並用趣味健康小遊戲。（圖／記者林云翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣65歲以上的長者大約有74％罹患有慢性疾病，同時罹患2種以上慢性病者達63％，平均領用的藥物大約為3至5種，萬一有失能的情形發生，則領用5種以上藥物的比例高達81％，同時服用10種以上藥物的比例也有38％，可見長者的用藥安全是相當需要被重視的。

台南市藥師公會理事長陳寶惠表示，民眾服用藥物的種類越多，發生藥物交互作用的風險比例也就越高，因此如何減少民眾用藥的品項數量和指導民眾正確用藥一直是藥師公會不斷在努力的目標，如果民眾能自己懂一些保健的知識和方法，也有助於減少用藥；例如夏天高溫發生熱暈厥、熱痙攣的機率很高，若是懂得穴道按摩來緩解症狀，也有助於減少服用止痛藥的比例。

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▲「毛巾操」和「紙杯疊羅漢」是長者可在家練習的肌耐力訓練運動和防止腦部退化的手腳並用趣味健康小遊戲。

台南市東區小東里長余天翔表示，長輩常見疾病網路聲量排行榜，失智症近年來已贏過糖尿病、高血壓等三高疾病，可見長者防失智的課題越來越受民眾重視，東光里長劉金幸也說，長者隨著年齡層越來越高，肌肉力量也越來越弱，因此，預防跌倒也是高齡化社會很重要的議題，為了加深長者正確用藥安全觀念及預防保健，日前兩個里都分別邀請晉大藥局黃大晉藥師為里民進行用藥安全宣導的健康講座。

黃大晉指出降血糖藥、降血壓藥、抗組織胺藥、抗癲癇藥、鎮靜安眠藥及利尿劑是發生服用後跌倒比例較高的藥物，最主要的原因在於未依醫囑服藥或是在服藥初期尚未適應藥品的作用而較容易發生，除了用藥的因素，另一個較會造成長者跌倒的原因在於長者的肌耐力不足或是有肌少症的問題，因此，平日訓練肌耐力也是長者很重要的課題。

黃大晉說民眾家中隨手可得的毛巾或紙杯都是訓練手腳並用和強化肌力、腦力、平衡感的實用小物，毛巾操的練習不只可以強化肌耐力，也可作為檢視肌力進步或退化的參考指標，紙杯疊羅漢更是有趣又健康的小遊戲，相當適合長者在家自我練習。

▲民眾服用藥物的種類越多，發生藥物交互作用的風險比例也就越高，因此，遵循用藥「5不」和「5要」原則，並正確的進行用藥諮詢才可確保用藥安全。

對於夏日熱傷害的症狀緩解，例如頭暈、肌肉緊繃，黃大晉也建議民眾可塗擦清涼舒適的精油膏霜在幾個重要的穴位，例如：百會穴、風池穴、醫風穴、肩井穴、膏肓穴等等穴位，並順著肌肉的紋理順向作按摩，都有助於症狀的緩解，若是症狀嚴重還是要正確就醫，同時要熟記並遵循用藥「5不」和「5要」的原則才可確保用藥的安全。