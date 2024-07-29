台南麻豆淹水　陳亭妃呼籲應重新檢討埤頭排水的容水量

▲立委陳亭妃前往麻豆埤頭里勘災，聽取現場災民的心聲，並以安南區過往淹水的經驗為例，呼籲政府應重新檢討目前埤頭排水系統可容納的水量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風侵台帶來強風豪雨，台南市麻豆區引發大量淹積水，立委陳亭妃前往位於低窪地區的埤頭里勘災，聽取現場災民的心聲，並以安南區過往淹水的經驗為例，呼籲政府應重新檢討目前埤頭排水系統可容納的水量，而且當外水比內水高的時侯，埤頭大排的水可以抽到哪裡？

陳亭妃說，雖然現在有小埤抽水站，但是排抽水量不足，不要說遇到颱風，只要有豪雨，小埤就常會有淹水狀況，尤其這次水深及胸，最嚴重的地方，還淹了4天，居民苦不堪言。

陳亭妃指出，埤頭里過往逢雨必淹，這次除了颱風帶來的豪雨，還有滿潮以及地形、排水系統的影響，導致淹水遲遲未退，此次最嚴重的狀況，就是有地方淹水高達4天的時間，居民除了要面對災後整理家園，埤頭里也是紅文旦的產地，文旦樹被泡在水裡多天，產量勢必受到影響，重創農民生計。

陳亭妃重申，為了要讓大家加快重整家園的速度，第一時間就已經向卓榮泰院長、陳駿季部長爭取農漁全面公告災損，所以農業部7月26日晚間公告各類農作物全面災損補助，27日晚上進一步公告台南畜牧業全面災損補助，28日更公告台南漁業全面災損補助，讓政府能以最快的方式讓農漁民安心。

除此之外，陳亭妃更呼籲政府應重新計算埤頭排水可容納的水量，最主要當外水比內水高的時侯，埤頭大排的水可以抽到哪裡？雖然現在有設置小埤抽水站，但是排抽的量不足，唯有全面性檢討埤頭排水系統，才能改善麻豆淹水情形。