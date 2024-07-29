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台南發生首例屈公病境外移入個案　黃偉哲籲請速清住家積水容器

▲疾病管制署28日公布台南市永康區新增一例屈公病境外移入確診病例，個案為永康區崑山里20多歲菲律賓籍女性，黃偉哲籲請民眾速清住家積水容器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲疾病管制署28日公布台南市永康區新增一例屈公病境外移入確診病例，個案為永康區崑山里20多歲菲律賓籍女性，黃偉哲籲請民眾速清住家積水容器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

疾病管制署28日公布台南市永康區新增一例屈公病境外移入確診病例，個案為永康區崑山里20多歲菲律賓籍女性，7月6日至27日回菲律賓探親，27日自高雄機場入境，因出現發燒症狀，機場予以登革熱NS1快篩陰性，28日經實驗室檢驗為屈公病陽性確診。

衛生所已於28日針對居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，29日將進行居住和活動地戶內、戶外化學防治作業。市長黃偉哲提醒民眾，颱風豪雨後產生大量積水容器，導致病媒蚊孳生機會大幅增加，籲請市民朋友配合儘速巡視戶內/外環境，徹底清除積水容器，務必「巡、倒、清、刷」加強孳生源清除，並做好個人防蚊措施，避免感染蚊媒相關傳染病。

▲疾病管制署28日公布台南市永康區新增一例屈公病境外移入確診病例，個案為永康區崑山里20多歲菲律賓籍女性，黃偉哲籲請民眾速清住家積水容器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

依據疾病管制署傳染病統計資料，2024年截至目前，我國共6例屈公病境外移入病例，感染國家以菲律賓3、馬來西亞1、印尼1及印度1。屈公病在台灣屬第二類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊。發病初期症狀與登革熱、茲卡病毒感染症很相似，主要包含發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，部分感染者倦怠感和關節痛會持續數週至數月，此與登革熱表現不同。

▲疾病管制署28日公布台南市永康區新增一例屈公病境外移入確診病例，個案為永康區崑山里20多歲菲律賓籍女性，黃偉哲籲請民眾速清住家積水容器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府登革熱防治中心籲請醫療院所務必針對發燒就診病患，確實詢問病患旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形 (TOCC)。並請院所內醫療相關人員應持續保持警覺，如發現符合登革熱或屈公病通報之疑似病例，應立即進行通報，俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免病媒蚊傳染病於社區擴散。

▲疾病管制署28日公布台南市永康區新增一例屈公病境外移入確診病例，個案為永康區崑山里20多歲菲律賓籍女性，黃偉哲籲請民眾速清住家積水容器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

登革熱防治中心尤天厚主任呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內/外環境，近期因颱風造成降雨，應加強「巡、倒、清、刷」，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。另提醒計畫前往東南亞國家或流行地區的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用衛生福利部核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。

▲疾病管制署28日公布台南市永康區新增一例屈公病境外移入確診病例，個案為永康區崑山里20多歲菲律賓籍女性，黃偉哲籲請民眾速清住家積水容器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史及接觸史等，以利及早通報、診斷及治療。相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心 http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。

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