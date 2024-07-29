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獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女死不認　判囚1年4月遮臉畫面曝

記者黃哲民／台北報導

調查局總務處前科長邱享坤前年（2022年）搭捷運，涉在車廂內對2位女乘客伸鹹豬手，被害人按車廂對講機向站務人員求助，捷運警察攔下邱男送辦，邱男辯稱低頭滑手機、絕沒碰觸本案2位女乘客，台北地院不採信，今（29日）依2個強制猥褻罪合併判他1年4月徒刑，可上訴。

▲▼調查局前科長邱享坤搭捷運涉伸鹹豬手強摸2位女乘客，北院一審依強制猥褻罪判他1年4月徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局前科長邱享坤搭捷運涉伸鹹豬手強摸2位女乘客，今到台北地院聆判後，低頭遮臉不回應記者發問。（圖／記者黃哲民攝）

事發後被拔官調任高雄市調查處專員的邱享坤，今出庭聆判神情凝重，被記者詢問對判決結果的回應，他迅速低頭遮臉不語。

本案發生於2022年12月29日上午9點多，現年56歲的邱享坤搭捷運板南線從江子翠捷運站往台北，在抵達下一站龍山寺捷運站前的3分多鐘車程，涉先伸手向後觸碰1位28歲女乘客下半身，女方閃躲並以手阻擋，邱男仍不罷休，女方最後拿皮包擋住身體才擺脫邱男糾纏。

邱男接著在龍山寺站往下一站西門捷運站之間，涉對背後另1位18歲正妹伸鹹豬手，被害人遭人群擋住無處躲，隱忍至到站人潮下車後，趕緊逃到車廂另一側。

▲▼調查局前科長邱享坤搭捷運涉伸鹹豬手強摸2位女乘客，北院一審依強制猥褻罪判他1年4月徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局前科長邱享坤搭捷運涉伸鹹豬手強摸2位女乘客，北院一審今（29日）依強制猥褻罪判他1年4月徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

第1位被害人緊盯邱男舉動，目睹第2位受害人遭侵犯經過，趨前關切，確認彼此都被邱男非禮，立刻按下車廂對講機向站務人員求助，捷運警察在台北車站攔下邱男盤問後送辦。

邱男辯稱當時正在滑手機、絕沒碰觸本案2位女乘客，台北地檢署依2位被害人指證，加上事發時捷運車廂內監視畫面佐證邱男與2位受害人互動、移位等過程，認定邱男犯行已超越偷襲式的性騷擾，起訴他涉犯2個強制猥褻罪嫌。

北院審結，今將邱享坤所涉犯2個強制猥褻罪，各判刑10月，合併應執行1年4月徒刑，可上訴。

邱享坤最初做完警詢筆錄後，繼續上班裝沒事，直到去年（2023年）1月5日被媒體揭發，調查局挨了一記悶棍，緊急約詢他了解始末，將他拔官調職。邱男歷任外勤處站幹部，仕途原本順遂，但擔任調查局局本部秘書室科長要職時，出狀況被貶到總務處擔任檔案科長，不料又涉犯本件醜聞。

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