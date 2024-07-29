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高雄大樓地下室淹水災情慘　市府緊急因應給補助、慰助金安撫民怨

▲▼高雄淹水災情慘重，市府緊急因應。（圖／讀者提供）

▲高雄淹水災情慘重，市府緊急因應。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

凱米颱風侵襲下，為南台灣帶來驚人雨量，不僅是農損，高雄淹水更為顯著，尤其一直到昨天（28日）都還在解決大樓地下室淹水災情；而高雄也面臨排山倒海的指責，更有資深工務人士分析淹水三主因，愛河周邊缺乏濕地又蓋起高樓，雨水自然會淹到住宅區。不過，也有高雄受災大樓居民談及高雄市府的緊急反應，認為找來國軍抽水車、排煙車，設立物資站、充電站，同意泡水車慰助金、吊車補助等一連串應變都還算即時。

這次颱風所帶來的淹水災情，以高雄最為嚴重，特別是大樓地下室的淹水問題，一直到昨天（28日）都還在做後續處理。市民遭逢災變，勢必引起民怨跟檢討聲浪，有所謂資深工務人員就分析三個淹水主因：第一，高雄愛河周邊缺乏濕地，都蓋起高樓大廈，雨水全滿之後，自然會淹到住宅區；第二，高雄原本分為縣區與市區，兩者合併後，地下排水系統沒有進行整合，導致鳳山排水無法排到高雄市，高雄市排水也要繞過縣區排出；第三，滯洪池周邊也都蓋起水泥公園，沒有發揮很好的效果。

不過在檢討之餘，對於高雄市府在緊急應變的工作方面，三民區德山街一位受災居民向媒體表示，平心而論，這次的雨下成這樣，不管哪裡都會淹，後續的因應作為或許可以來檢討跟調整，倒是第一時間的緊急應變還算有跟上，包括請國軍協助出動抽水車、排煙車，也設立服務中心、置物資站和充電站，讓有需要的住戶可以應急，當然停水、停電真的很不方便。

位於大豐路上積水灌滿地下室的大樓，一名住戶向媒體抱怨說，家裡有小孩，夏天天氣又很炎熱，沒有電真的很不方便，不得已只好去找旅館住，但還好市府有馬上同意提供住宿的相關補助。

位於左營區自助里某大樓的住戶則表示，車子跟機車泡水確實很無奈，碰到這樣天災也沒辦法，至少市府有提供一點慰助金，沒辦法發動的泡水汽車，也有拖吊補助，整體上緊急因應居民所需還算即時，但還是要看後續整體的檢討跟調整，如果又碰到類似的致災性大雨，政府有沒有辦法讓市民避免或降低災情。

▲▼高雄淹水災情慘重，市府緊急因應。（圖／讀者提供）

▲▼高雄淹水災情慘重，市府緊急因應。（圖／讀者提供）

▲▼高雄淹水災情慘重，市府緊急因應。（圖／讀者提供）

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