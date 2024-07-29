凱米橫掃高雄！申請「淹水補助」爆人潮　災民嘆：加減補一點

▲高雄淹水災情慘重，區公所一早擠滿申請淹水補助民眾。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

凱米颱風橫掃全台，對中南部地區災情造成嚴重影響，高雄市多處傳出淹水災情，為減輕颱風對民眾家庭財產損失的衝擊，市府也提供多項淹水補助。今（29）日為颱風後第一個上班日，仁武區公所來申請或諮詢補助的人潮幾乎沒斷過，但民眾也嘆「這次損失慘重，只能加減補貼一點。」

今天是高雄歷經颱風過後的第一個上班日，仁武區公所一早起，來申請補助的人沒斷過，不過，根據記者觀察，大部分的民眾都是先來諮詢和拿申請表格，回家準備相關證明及資料，大多還沒正式遞交申請。

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▲▼高雄淹水災情慘重，區公所一早擠滿申請淹水補助民眾。（圖／記者陳宏瑞攝）

一名陳姓民眾表示，仁武幾乎每颱必淹，但這次更嚴重，整整淹了12個小時，防水閘門也無法完全阻擋，因為房屋老舊，水會直接從家裡的排水孔冒出來，根本擋不住。他也大嘆，其實淹水補助比起損失的金額遠遠不足，但只能加減補貼一點。

因應這次凱米颱風造成的災情，中央宣布，針對住戶淹水50公分以上住戶，由中央加發每戶2萬元，連同高雄市府1.5萬元補助，共計每戶慰助金3.5萬元；淹水50公分以上住戶，若擁有中低收入戶身分，中央再加發1萬元，共計4.5萬元。而對於淹水低於 50公分的住戶，高雄市社會局指出，市府也加碼每戶5千元的補助金。

▲因應凱米颱風，中央及高雄市政府推出相關淹水補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

民眾的住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，高雄市稅捐處表示可一年免繳房屋稅；房屋毀損面積30%到50%之間，一年僅需繳50%房屋稅。市府表示，將全力協助民眾重建家園，恢復正常生活。

社會局指出，依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定，因颱風致住屋淹水達50公分以上之有居住事實現住戶，每戶發放1.5萬元慰助金，另市府向中央爭取加發住戶淹水慰助每戶2-3萬元，一般戶可領慰助金3.5萬元（中央2萬+市府1.5萬），低收入、中低收入經濟弱勢户可領慰助金4.5萬元（中央3萬+市府1.5萬）。

▲因應凱米颱風，中央及高雄市政府推出相關淹水補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，為減輕民眾財產損失衝擊，房屋淹水50公分以下，市府加碼補助每戶5000元，低收及中低收戶補助1.5萬元（市府5000元＋中央1萬元）。泡水車部分，依據維修的費用，汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2000元。

▲因應凱米颱風，中央及高雄市政府推出相關淹水補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市府提醒，不論淹水是否達到50公分法規標準，以及泡水車主，從即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：〈一〉淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等。〈二〉泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

▲因應凱米颱風，中央及高雄市政府推出相關淹水補助。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府也非常關心受凱米風災影響的汽車之處理，為減輕受災戶泡水汽車拖吊車輛負擔，補助措施再加一項，如泡水汽車在地下室，市府補助拖吊費用一半，並以最高5000元為上限，泡水汽車如停在路邊，市府補助拖吊費用一半，並以最高1000元為上限。申請方式：檢附憑據向各區公所社會課或里辦公處申辦。

▲因應凱米颱風，中央及高雄市政府推出相關淹水補助。（圖／記者賴文萱翻攝）