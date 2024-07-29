遭爆買「越南帳號」洗版稱讚自己　黃捷：網軍反串自己沒這麼無聊

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

凱米颱風高雄災情嚴重，民進黨立委黃捷因「人在國外」遭到藍白砲轟。黃捷今（29日）表示，自己遭到越南帳號洗版、反串刷留言稱讚，想要帶風向攻擊她買網軍，但自己不可能花錢買網軍。她推測，藍營可能會攻擊這件事，目的是把她高雄的支持者，打成假帳號，削弱正面輿論可信度，等等就知道是哪些人花錢攻擊她，要反串也認真一點，買越南帳號是預算不夠？

黃捷於臉書表示，深夜時，ptt出現一篇貼文，想再潑她髒水一次。前幾天，網軍已經進攻留言謾罵她，現在突然開始反串，利用越南假帳號、刷留言稱讚，再馬上去ptt爆掛，想要帶風向，攻擊她買網軍、自吹自擂。

黃捷強調，自己不可能做這種無聊的事，也不會花錢買網軍。她猜，今天會有藍營跟統媒跟著操作，再對她發動一次攻擊，目的是要把高雄的支持者，都打成假帳號假人，削弱正面輿論的可信度。

最後，黃捷批評，這樣的手法真的很粗糙，要反串也認真一點，買越南帳號是預算不夠？而且很老派，現在ptt 影響力早已式微，打法也很過氣，真人帳號跟年輕選民都在Threads居多。等等早上看誰跟著罵，就知道是哪些人花錢攻擊她。

▼黃捷指控遭到越南帳號洗版與網軍攻擊。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）