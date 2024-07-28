柯志恩出訪歐洲跟地方用line聯繫　黃捷：歡迎盡快回國一起投入救災

▲黃捷晚間赴高雄勘災。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者皮心瑀／台北-高雄報導

凱米颱風重創南台灣，高雄災情嚴重，哪些立委有前往現場勘災成了關注焦點。作為民進黨地方立委的黃捷因人不在國內挨轟，有志參選高雄市長的國民黨立委柯志恩出訪歐洲則被點名，但強調有透過line了解狀況。面對柯志恩的回應，日前返台的黃捷表示，災後工作需要朝野齊心投入，相信這才是高雄人期待看到的，這幾天她也在地方上全力勘災來協助地方重建，也歡迎柯志恩盡快回國。

黃捷說，這時候最重要的是災後清消還有家園重建的工作，所以任何的仇視高雄、抹黑高雄的政治攻擊，都是不必要的幸災樂禍，「這幾天我也在地方上全力勘災來協助地方重建，也歡迎柯志恩委員盡快回國，一起投入救災工作。」

對於風災期間人不在台灣，黃捷日前表示，會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例，但也質疑柯志恩在國外，「頻對我攻擊，來轉移柯志恩不在高雄的事實，這就是國民黨一貫的作風。」

柯志恩指出，自己是因陪立法院副院長江啟臣出訪歐洲，無法臨時脫隊趕回去，但地方服務永遠敞開大門，竭誠為鄉親服務。雖然人不在台灣，不過這幾天也都在臉書秀出協助勘災的照片，26日農業部長陳駿季到屏東、高雄進行農損勘災，地方服務處曹桓榮主任代表她前往關心，全力爭取農損補助放寬。