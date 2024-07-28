「陸船翻覆」協商30日重新舉行　陸方代表、家屬明抵金門

▲陸籍快艇翻覆，兩名漁民落水身亡。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

兩岸原本訂24日就「0214陸船翻覆事件」在金門進行協商，但因凱米颱風攪局，小三通停航，陸方代表及家屬無法抵達金門而延期。陸委會28日下午宣布，協商將於30日在金門金湖飯店重新舉行。

陸委會表示，兩岸因受到凱米颱風影響而延期的0214金門事件善後事宜討論，經兩岸雙方密切溝通後，已商定於7月30日依原定規劃在金門金湖飯店繼續進行。

陸委會說明，雙方為求協商順利周妥，家屬代表及陸方代表團一行，將於前一（29）日抵達金門。兩岸人員將於當日先進行場勘，討論並確認第二天相關活動行程。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會強調，自3月因故暫停在金門的協商後，海委會、海巡署均持續透過雙方律定的窗口，積極密切的保持溝通。

陸委會還說，協商過程中，雙方均展現務實與高度誠意，期待儘速完成善後工作；在此期間包含台灣各界、金門縣政府與當地人士、民間團體，都為早日解決本案提供莫大協助，「我們希望各界對於本案的後續處理給予支持與鼓勵。」

據傳，在原訂舉行的協商會議上，雙方代表將會簽署共識，歸還遺體與漁船，將事件圓滿解決。外界也看好，此事順利解決之後，被留置的金門胡姓釣客，以及被查扣的澎湖「大進滿88號」漁船，也都有望在短時間內返台。