凱米肆虐台南新營體育園區及永華體育園區　體育局全力修復

▲為因應凱米颱風帶來強風及豪大雨，造成台南市新營及永華體育園區多處積水及樹木傾倒，體育局緊急動員處理積水及樹木傾倒等災損狀況，28日已初步恢復兩大園區環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應凱米颱風強風豪大雨，造成台南新營及永華體育園區多處積水及樹木傾倒，體育局緊急動員處理積水及樹木傾倒等災損狀況，體育局除於颱風期間緊急處理將會影響道路通行傾倒樹木支解，提供用路人車安全外，27日全力清理園區環境，28日已初步恢復兩大園區環境，提供市民優質安全的運動空間。

市長黃偉哲表示，台南市已脫離凱米颱風暴風圈，27日新營區等地的積水退去，已責成體育局人員環境清理，齊心協力整理，讓兩大體育園區在最短時間內恢復原貌，各項運動場地設施正常使用，運作無虞。

體育局局長陳良乾表示，感謝同仁及廠商通力合作，以最快速度恢復園區環境。陳局長進一步表示，此次園區受影響包括主要為園區內各停車場及環場步道受樹木斷裂、斷枝及樹木倒伏等為主。本次園區因於颱風前辦理樹木修剪工作，相對受到強颱的損害情形較少。

新營體育園區主要為第三及第五停車場、網球場、籃球場樹木倒伏，已處理完成，另園區內步道樹倒及步道堆積樹枝及落葉，皆已清空步道，不影響民眾使用。永華體育園區多處樹木倒伏，已進行樹枝分解及清運，體育局將持續動員相關同仁全力協助辦理後續體育園區復原工作，確保能夠盡快恢復正常運作，後續將於風雨過後會同步進行消毒，以提供市民一個安全無虞的活動空間。