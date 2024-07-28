　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄明霸克露鋼橋斷「估3天搶通」　李孟諺視察擬推高架橋方案

▲▼交通部長李孟諺視察高雄市明霸克露橋災損情形 。（圖／交通部提供）

▲高雄明霸克露鋼便橋遭沖毀，估計3天內搶通。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風撲台，南部災情慘重，高雄桃源區明霸克露橋鋼便橋遭沖毀，復興里、拉芙蘭里及梅山里成孤島，交通部長李孟諺今（28日）視察表示，先在3天內搶通，500多位居民有聯外道通路通行，不至於形成孤島，目前物資夠用2周，等便橋搶通，採用高架橋方式等永久性方案，減少跟大自然對抗。

李孟諺今南下視察南部地區鐵公路災損復建情形，包括明霸克露橋鋼便橋、台鐵八掌溪橋，並接受媒體聯訪。李孟諺說，明霸克露橋這一帶容易致災，主要是莫拉克颱風之後，河床淤高了將近40到50公尺，河床越高以後，橋樑及道路越容易受到洪水的攻擊，已經連續好幾年颱風都造成斷橋，人員沒辦法進出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長李孟諺視察高雄市明霸克露橋災損情形 。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺（第一排左三）視察高雄市明霸克露橋災損情形 。（圖／交通部提供）

李孟諺指出，目前先在3天內把它搶通，裡面500多位居民可以往東，有連外道路通行，不至於形成孤島，復興三里一帶的車輛跟人員就透過便道通行。目前物資大概夠用2周以上，鄉道也在搶通，流籠也可以提供物資運送。

李孟諺表示，第2階段希望在3周以內搶通河床的便道，這次大概700公尺長的橋樑跟路基也被沖毀，10月搶通，如果原來橋墩還在的話，除了便橋搶通之外，也希望把橋樑先暫時恢復回來。

▲▼交通部長李孟諺視察高雄市明霸克露橋災損情形 。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺（右一）視察高雄市明霸克露橋災損情形 ，並聽取簡報。（圖／交通部提供）

至於永久性方案，李孟諺表示，考慮水文的特性，選擇把橋架高，以高架橋的方式避開河床的水流攻擊及落石等影響，減少跟大自然對抗的一個方式，因此也會檢討高架橋梁是否再延伸，減少環境衝擊，像南迴就是採用這樣的模式減少衝擊。

李孟諺說，南迴高架橋模式，在這次颱風看起來有通過考驗，所以也會採取類似方案來進行，希望未來工程盡量跟大自然共存，也能夠趕快來完成，提供給鄉親一條安全回家的路。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」
旅客等3hrs「喊什麼賠償」！她戳破台人矛盾習性：全球航空都
快訊／高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元
快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上
梨泰院悲劇重演！「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸
香港178cm擊劍正妹奪金！被封「小林志玲」更是史丹佛高材生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

快訊／大雷雨轟2地　警戒區曝「防冰雹雷擊」

快訊／凱米災戶注意！高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元

花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

奧運官網「藏神秘按鈕」傳磁嗓！1台灣選手網笑噴：偷加好帥

海洋也熱起來！全球日均溫破新高　鄭明典：全球暖化回不去了

2歲兒突喊「祂要跟我玩」！媽一看嚇到背脊發涼：還沒請上神桌

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

華航下跪（有剪過）

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

快訊／大雷雨轟2地　警戒區曝「防冰雹雷擊」

快訊／凱米災戶注意！高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元

花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

奧運官網「藏神秘按鈕」傳磁嗓！1台灣選手網笑噴：偷加好帥

海洋也熱起來！全球日均溫破新高　鄭明典：全球暖化回不去了

2歲兒突喊「祂要跟我玩」！媽一看嚇到背脊發涼：還沒請上神桌

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

三輪的店、秀明豬心冬粉都進榜　高雄11家「米其林新入選」一次看

川普勝選「不會」協防台灣？日媒剖析可能性分析：台海淪談判籌碼

愛莉莎莎「每天心悸」健康亮紅燈！　四肢沒力曝最新病況

被讚是「OG級」　台饒舌歌手卻認「差點退賽《新說唱》」：怕重複失敗

日立退出家用空調市場！　網友憂：日本壓縮機恐絕版

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

蕭國公爆紅！王星越4劇「愛上人妻」受封：奪妻專業戶

凱米肆虐台南新營體育園區及永華體育園區　體育局全力修復

智冠有500家東南亞廠商合作！王俊博：「一站式服務」助海外拓展

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

還有颱風？　最新預測曝

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

保溫瓶有「3現象」立刻換掉！　專家示警：小心喝毒

台灣人的鈔能力！信義區「手搖1杯385元」　她曝口感

吃20顆水餃遭男友飆罵胖成瓦斯桶　她怒分手！

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網友驚

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

他血壓飆160！靠忌口甩20kg免吃藥

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

凱米淹高雄！陳其邁被罵爆　逆風相挺3真相曝光

凱米淹高雄！陳其邁被罵爆　逆風相挺3真相曝光

凱米強颱造成高雄市區大淹水，高雄市長陳其邁連日不僅要勘災，還要飽受口水攻擊，質疑前瞻治水計劃不力，這讓一名已經退休的資深政治幕僚看不下去，跳出來直言：「這根本就不是陳其邁的錯」。

快訊／阿北開車路口未停讓　騎士攔腰撞上無心跳

快訊／阿北開車路口未停讓　騎士攔腰撞上無心跳

高雄915戶停電3天　台電人員徒步1hr挺進山區終復電

高雄915戶停電3天　台電人員徒步1hr挺進山區終復電

金門機場2百人候補！她苦等4天：給太多希望

金門機場2百人候補！她苦等4天：給太多希望

岸內影視基地平安度過強颱

岸內影視基地平安度過強颱

關鍵字：

高雄明霸克露橋凱米沖毀李孟諺

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

更多

最夯影音

更多

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面