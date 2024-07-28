高雄明霸克露鋼橋斷「估3天搶通」　李孟諺視察擬推高架橋方案

▲高雄明霸克露鋼便橋遭沖毀，估計3天內搶通。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風撲台，南部災情慘重，高雄桃源區明霸克露橋鋼便橋遭沖毀，復興里、拉芙蘭里及梅山里成孤島，交通部長李孟諺今（28日）視察表示，先在3天內搶通，500多位居民有聯外道通路通行，不至於形成孤島，目前物資夠用2周，等便橋搶通，採用高架橋方式等永久性方案，減少跟大自然對抗。

李孟諺今南下視察南部地區鐵公路災損復建情形，包括明霸克露橋鋼便橋、台鐵八掌溪橋，並接受媒體聯訪。李孟諺說，明霸克露橋這一帶容易致災，主要是莫拉克颱風之後，河床淤高了將近40到50公尺，河床越高以後，橋樑及道路越容易受到洪水的攻擊，已經連續好幾年颱風都造成斷橋，人員沒辦法進出。

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▲交通部長李孟諺（第一排左三）視察高雄市明霸克露橋災損情形 。（圖／交通部提供）

李孟諺指出，目前先在3天內把它搶通，裡面500多位居民可以往東，有連外道路通行，不至於形成孤島，復興三里一帶的車輛跟人員就透過便道通行。目前物資大概夠用2周以上，鄉道也在搶通，流籠也可以提供物資運送。

李孟諺表示，第2階段希望在3周以內搶通河床的便道，這次大概700公尺長的橋樑跟路基也被沖毀，10月搶通，如果原來橋墩還在的話，除了便橋搶通之外，也希望把橋樑先暫時恢復回來。

▲交通部長李孟諺（右一）視察高雄市明霸克露橋災損情形 ，並聽取簡報。（圖／交通部提供）

至於永久性方案，李孟諺表示，考慮水文的特性，選擇把橋架高，以高架橋的方式避開河床的水流攻擊及落石等影響，減少跟大自然對抗的一個方式，因此也會檢討高架橋梁是否再延伸，減少環境衝擊，像南迴就是採用這樣的模式減少衝擊。

李孟諺說，南迴高架橋模式，在這次颱風看起來有通過考驗，所以也會採取類似方案來進行，希望未來工程盡量跟大自然共存，也能夠趕快來完成，提供給鄉親一條安全回家的路。