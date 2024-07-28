電桿沖溪流！高雄915戶停電3天　台電人員徒步1hr挺進山區終復電

▲凱米強襲高雄山區，桃源3部落又成停電孤島。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風造成高雄嚴重災情，不僅山區道路路基流失，橋樑也被沖毀，部落聯外交通中斷，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里共915戶又成停電孤島。台電昨(27日)下午挺進山區，徒步走1小時逐點查修，終於在晚間8點完成復電任務。

凱米颱風遭成高雄超過10萬戶停電，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里共3里，因道路坍方嚴重，約915戶停電整整3天，至今仍是停班停課。

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▲▼台電人員昨日挺進山區搶修，因道路不通徒步走一小時逐點查修。（圖／記者許宥孺翻攝）

台電鳳山區處表示，因梅山7號電桿遭沖入溪流中，無法立即恢復建立新電桿及拉線，且通往四社部落道路不通，土石流路障未排除，人車無法進入，待區公所於27日搶通道路，下午4點40分由怪手載台電人員進入東莊，4點59分四社部落率先恢復供電，勤和里則在5點13分恢復供電。

台電鳳山區處指出，因部落道路不通，土石流路障未排除，人員無法再進入，台電人員單程徒步1小時逐點查修，於晚間8點恢復復興、梅山、梅蘭等地區用電。

台電鳳山區處表示，雖然在颱風登陸前，已先排遣搶修班進駐，但因道路受損及土石流情形嚴重，人員難以到達事故點。高忠德議員於明霸克露橋邊遇見台電人員，告知可能的事故點，加速台電同仁復電，也感謝復興里江孫財里長一路關懷協助。