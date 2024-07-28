　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇到蛇要跑Ｓ型還是直線　專家：「蛇更怕人」冷靜離開就好

▲百步蛇繁殖全記錄。（圖／林業保育署提供）

▲夏季是蛇出沒季節，專家提醒登山遇到蛇應保持冷靜、安靜離開即可。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

夏天是蛇類活動最頻繁的季節，許多民眾登山最怕遇到蛇，對蛇類也有錯誤認知，認為蛇具有攻擊性，一旦被咬可能「中毒身亡」。林業及自然保育署長林華慶表示，野外蛇類與人類發生衝突的機率極低，一般蛇類遇到威脅時，雖然會做出防禦姿勢，但極少主動攻擊，除非人類刻意接近碰觸，就算被蛇咬只要儘速就醫，大醫院都備有血清可以及時治療。

林華慶表示，台灣氣候溫暖潮濕，有多種原生蛇類，多數為無毒及微毒性，而且蛇類並不會主動攻擊人類，即便在山中狹路相逢，只要不要試圖攻擊、捕捉，安靜離開或等待蛇類離開即可，過去民眾被蛇咬傷，通常是不小心誤踩、誤觸，因此，民眾野外遇到蛇無須刻意驅離或捕捉，更不需要把蛇打死或打傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

常有民眾疑惑，如果不小心遇到蛇，逃跑時要跑Ｓ型還是直線型？國立自然科學博物館助理研究員林展蔚表示，其實什麼路線都沒差，因為蛇更怕人類，看到人反而會先逃跑，所以遇到蛇只要冷靜離開就好，況且蛇類是變溫動物，通常速度與耐力都不及人類，跑起來應該會輸人類。

林展蔚還說，一般民眾會在白天登山，日行性的蛇類像是臭青公、錦蛇、過山刀、南蛇等，並不具毒性，就算被咬到也不會有中毒情況；至於絕大多數毒蛇，如青竹絲、龜殼花、雨傘節等，則偏好夜間活動，若真的對蛇有恐懼者，可避開毒蛇出沒的時段登山。

林業保育署提醒民眾，夏季登山建議穿著具有防護功能的長袖長褲和包鞋，避免穿短褲涼鞋登山或夜遊；如果登山途中遇到蛇，切勿主動攻擊，絕大多數情況下，蛇會自行離開；萬一不幸被蛇咬傷，務必保持鎮靜，記住蛇的特徵，讓傷處低於心臟，避免用口吸出或切開傷口擠出毒液，並應盡速就醫。

遇到蛇怎麼辦：
1. 保持距離：不要試圖接近、驚擾或攻擊蛇。大多數情況下，蛇會自行離開。
2. 遇到蛇冷靜離開：不必在意逃跑路線，冷靜離開即可，因為蛇的速度與耐力通常不及人類。
3. 穿著防護衣物：登山時穿著長袖長褲和包鞋，以減少蛇咬的風險。
4. 避免夜間登山：多數毒蛇如青竹絲、龜殼花、雨傘節等偏好夜間活動，避開這段時間可以減少遇到毒蛇的機率。

如果被蛇咬傷：
1. 保持鎮靜：保持冷靜，避免恐慌。
2. 記住蛇的特徵：這有助於醫生判斷是否需要使用抗蛇毒血清。
3. 避免切開傷口或用口吸毒：這些方法無法有效排毒，反而可能引起感染。
4. 讓傷處低於心臟：減少毒液擴散。
5. 儘速就醫：前往大醫院，這些地方通常備有抗蛇毒血清。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
台中15歲少女摩鐵戰3男！她喊：隨便都可以　無套4P
忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」　巴黎急發23萬保險
獨／唐治平颱風天住酒店　辦完母後事「離台回泰國」
斗六媽急撤離！　20尊神像全毀內部慘況曝
快訊／才回老家...新北35歲女6樓墜3樓雨遮死亡
唐嘉鴻「空中分腿」帥翻！　中華隊奧運首日精彩瞬間
台灣人的鈔能力！　信義區「手搖1杯385元」
獨／唐治平認「經濟沒困難」　全台藝人都關心他！曝宋達民給援助

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泳裝穿脫要20分鐘　選手就地解決！金牌女泳將：每個泳池都尿過

台馬之星故障百餘人海上漂流「調查出爐」　運安會曝2大肇因

代表台灣！7名身障孩「10月赴日」表演水上芭蕾　網迴響狂讚

電桿沖溪流！高雄915戶停電3天　台電人員徒步1hr挺進山區終復電

人妻偷吃外籍家教師！驚覺女兒「也有好感」嚇：慾望成內心恐懼

凱米重創全台很受傷　稅務局：房屋牌照地價娛樂全可減稅

高雄騎士等紅燈突「徒手撿水溝樹葉」！萬人大讚：讓社會更美好

台灣人的鈔能力！信義區「手搖1杯385元」　她好奇買1杯嚐鮮曝口感

遇到蛇要跑Ｓ型還是直線　專家：「蛇更怕人」冷靜離開就好

新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

華航下跪（有剪過）

泳裝穿脫要20分鐘　選手就地解決！金牌女泳將：每個泳池都尿過

台馬之星故障百餘人海上漂流「調查出爐」　運安會曝2大肇因

代表台灣！7名身障孩「10月赴日」表演水上芭蕾　網迴響狂讚

電桿沖溪流！高雄915戶停電3天　台電人員徒步1hr挺進山區終復電

人妻偷吃外籍家教師！驚覺女兒「也有好感」嚇：慾望成內心恐懼

凱米重創全台很受傷　稅務局：房屋牌照地價娛樂全可減稅

高雄騎士等紅燈突「徒手撿水溝樹葉」！萬人大讚：讓社會更美好

台灣人的鈔能力！信義區「手搖1杯385元」　她好奇買1杯嚐鮮曝口感

遇到蛇要跑Ｓ型還是直線　專家：「蛇更怕人」冷靜離開就好

新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

洪暐哲睽違4年再圓唱跳夢　盼癌末外公親眼看他上台演出

快訊／澎湖夢幻沙灘戲水！新北男遭大浪捲走2hrs　警消尋獲無心跳

15歲少女摩鐵戰3男！她喊：隨便都可以　無套4P蓋棉被拍性愛片

韓星都在畫「發光淚溝」！3步驟畫法臉部輪廓平整飽滿　縮短中庭更減齡

全世界「最愛的女人」！英女王伊莉莎白電影獲讚：記錄時代變化

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

李佳穎放周杰倫神曲當胎教！　寶寶「嗨到又踢又推」她笑翻：不錯不錯

野生柯震東瘦子現身信義區！　高顏值同框帥哭25萬人：世紀夢幻聯動

忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」　巴黎急發23萬保險套

泳裝穿脫要20分鐘　選手就地解決！金牌女泳將：每個泳池都尿過

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

還有颱風？　最新預測曝

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

保溫瓶有「3現象」立刻換掉！　專家示警：小心喝毒

吃20顆水餃遭男友飆罵胖成瓦斯桶　她怒分手！

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網友驚

他血壓飆160！靠忌口甩20kg免吃藥

雲林縣一村落達停班課標準！明放颱風假

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

韓網紅台南直播遭路人譙「X」狂尾隨！　鐵路警竟挺他

更多熱門

相關新聞

花蓮視察交通災害　卓榮泰承諾更安全交通運輸

花蓮視察交通災害　卓榮泰承諾更安全交通運輸

行政院長卓榮泰27日分別前往台9線164.2K邊坡災點附近及台鐵崇德車站視察。卓榮泰表示，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，請相關工程同仁以安全為上，依據預定時程積極搶通，並儘速告知地方鄉親預計搶通的時間點，也請台鐵公司有效發揮邊坡告警系統功能，輔以人力支援，以確保鐵道運輸的雙重安全。

奧運開幕前驚魂　法國機場爆「炸彈威脅」

奧運開幕前驚魂　法國機場爆「炸彈威脅」

球迷騷擾李雅英　悍將列為黑名單

球迷騷擾李雅英　悍將列為黑名單

上周交通事故奪31人命　首見單周行人零死亡

上周交通事故奪31人命　首見單周行人零死亡

颱風帶來驚人雨量黃偉哲提醒注意安全

颱風帶來驚人雨量黃偉哲提醒注意安全

關鍵字：

蛇類登山蛇咬傷夏季安全

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

花蓮2地區明停班停課！

還有颱風？　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面