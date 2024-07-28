遇到蛇要跑Ｓ型還是直線　專家：「蛇更怕人」冷靜離開就好

▲夏季是蛇出沒季節，專家提醒登山遇到蛇應保持冷靜、安靜離開即可。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

夏天是蛇類活動最頻繁的季節，許多民眾登山最怕遇到蛇，對蛇類也有錯誤認知，認為蛇具有攻擊性，一旦被咬可能「中毒身亡」。林業及自然保育署長林華慶表示，野外蛇類與人類發生衝突的機率極低，一般蛇類遇到威脅時，雖然會做出防禦姿勢，但極少主動攻擊，除非人類刻意接近碰觸，就算被蛇咬只要儘速就醫，大醫院都備有血清可以及時治療。

林華慶表示，台灣氣候溫暖潮濕，有多種原生蛇類，多數為無毒及微毒性，而且蛇類並不會主動攻擊人類，即便在山中狹路相逢，只要不要試圖攻擊、捕捉，安靜離開或等待蛇類離開即可，過去民眾被蛇咬傷，通常是不小心誤踩、誤觸，因此，民眾野外遇到蛇無須刻意驅離或捕捉，更不需要把蛇打死或打傷。

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常有民眾疑惑，如果不小心遇到蛇，逃跑時要跑Ｓ型還是直線型？國立自然科學博物館助理研究員林展蔚表示，其實什麼路線都沒差，因為蛇更怕人類，看到人反而會先逃跑，所以遇到蛇只要冷靜離開就好，況且蛇類是變溫動物，通常速度與耐力都不及人類，跑起來應該會輸人類。

林展蔚還說，一般民眾會在白天登山，日行性的蛇類像是臭青公、錦蛇、過山刀、南蛇等，並不具毒性，就算被咬到也不會有中毒情況；至於絕大多數毒蛇，如青竹絲、龜殼花、雨傘節等，則偏好夜間活動，若真的對蛇有恐懼者，可避開毒蛇出沒的時段登山。

林業保育署提醒民眾，夏季登山建議穿著具有防護功能的長袖長褲和包鞋，避免穿短褲涼鞋登山或夜遊；如果登山途中遇到蛇，切勿主動攻擊，絕大多數情況下，蛇會自行離開；萬一不幸被蛇咬傷，務必保持鎮靜，記住蛇的特徵，讓傷處低於心臟，避免用口吸出或切開傷口擠出毒液，並應盡速就醫。

遇到蛇怎麼辦：

1. 保持距離：不要試圖接近、驚擾或攻擊蛇。大多數情況下，蛇會自行離開。

2. 遇到蛇冷靜離開：不必在意逃跑路線，冷靜離開即可，因為蛇的速度與耐力通常不及人類。

3. 穿著防護衣物：登山時穿著長袖長褲和包鞋，以減少蛇咬的風險。

4. 避免夜間登山：多數毒蛇如青竹絲、龜殼花、雨傘節等偏好夜間活動，避開這段時間可以減少遇到毒蛇的機率。

如果被蛇咬傷：

1. 保持鎮靜：保持冷靜，避免恐慌。

2. 記住蛇的特徵：這有助於醫生判斷是否需要使用抗蛇毒血清。

3. 避免切開傷口或用口吸毒：這些方法無法有效排毒，反而可能引起感染。

4. 讓傷處低於心臟：減少毒液擴散。

5. 儘速就醫：前往大醫院，這些地方通常備有抗蛇毒血清。