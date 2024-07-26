上周交通事故奪31人命　首見單周行人零死亡

▲上周交通事故死亡31人 。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(26日)公布每周交通事故24小時死亡統計，上周死亡人數為31人，行人零喪命，為7月每周統計交通事故死亡以來，首周行人零死亡。另交通事故死亡最多3名為桃園、高公局轄管國道、雲林。

交通部今公布7月13日到19日交通事故24小時死亡統計，上周整體死亡人數為31人，行人0人死亡，是本月初交通部開始每周公布此項統計數據以來首見。其中死亡最多前3名為桃園市8人、國道5人、雲林4人。

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另外，今年1月到7月19日累計交通事故24小時死亡人數為902人，比去年同期減少117人，降幅達11.5%，達到降幅5%目標；1月到7月19日行人死亡為115人，比去年略減少5人，降幅僅0.4%。

交通部分析，上周交通事故24小時死亡，從事故碰撞型態來看，追撞有8人、路口交岔撞6人、側撞3人、對撞3人、同向擦撞2人、撞停放中車輛有2人。另外車輛自撞撞上護欄有4人，撞交通島2人，撞電桿1人。

交通部建立「道安總動員」平台開放民眾通報道路問題，截至7月24日，今年已通報成案415件，完成310件，其中7月18日到24日通報成案件數新增21件，完成54件。

交通部表示，交通部已經於7月22日公布新修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，通學區起點和終點標誌標線需搭配速限標誌標線，通學區不高於時速30公里。