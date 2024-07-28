南消救護員救人卻遭醉漢飆罵毆打成傷　消防局長震怒救護暴力零容忍

▲南消東門高級救護隊員許武邦，執行護勤務時，無故被醉漢辱罵打傷左眼，導致眼鏡歪斜、鼻樑紅腫，以及左眼不適。警方當逮捕涉案人，依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南消市局長李明峯震怒！救護人員出勤救人卻遭醉漢飆罵毆打成傷，救護暴力零容忍受挑戰，消防局將為受害人討公道，全力協助提告，確保出勤安全！

南消東門高級救護隊，於27日晚上9時許，執行東區莊敬路酒醉昏迷救護勤務，當救護人員到達後，見病人仰躺於地，救護人員立即進行病人生命徵象評估，經呼喚後患者開始有反應，然當檢傷過程結束後，詢問患者是否需要就醫治療，此時患者開始飆罵三字經，並突然揮拳攻擊救護人員許武邦，許員遇其突然之舉，猝不及防，左眼遭患者擊中，導致眼鏡歪斜、鼻樑紅腫，以及左眼不適。一旁員警見其暴行，立即將該名酒醉患者壓制，雙方隨即至派出所製作筆錄。

救護人員許武邦從事消防工作已20 多年，許員表示，執行救護勤務無故遭遇暴力攻擊，導致身體創傷，是自己始料未及的事，但為遏止救護暴力事件再發生，他將對該名酒醉民眾提出告訴，交由司法處置，以還給辛苦執勤的醫護人員，一份公道及尊重。

第七大隊石家源大隊長嚴正表示，消防人員執行救護乃天生之使命，認真負責執行勤務，卻遭遇攻擊行為，實為過分之事，為確保同仁執勤之安全，七大隊將依循司法途徑處理，以確保救護人員的安全。

消防局長李明峯嚴厲譴責暴行民眾，救護人員不分日夜為民服務辛勞至極，卻遭遇此等酒醉暴行對待，實為不可姑息之情事，消防局將協助同仁循法律途徑提告，全力支持救護零暴力。

黃偉哲市長對此救護暴力情事感到憤怒，肯定消防局長李明峯果斷之決定，救護暴力零容忍，依司法途徑逕行提告，是對暴力者最有效力的方法，為讓救護人員值勤更安全，讓全體市民一起來譴責暴力，將暴力淨零，保障消防人員執勤人身安全，建置安全友善的幸福城市。

據了解，施暴犯嫌為年約50幾歲徐姓男子，隊員許武邦主要受傷為左眼及左鼻樑處，臉部紅腫，案發後已至台南市警一分局莊敬派出所提告妨礙公務罪及傷害罪嫌告訴。