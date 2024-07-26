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凱米颱風豪大雨致災　南消二大隊即刻救援107名民眾

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風26日早上8時半解除海上陸上颱風警報，惟其外圍環流仍持續影響台灣，台南豪大雨成災，截自26日晚上7時止，消防局第二救災救護大隊統計麻豆區疏散撤離33件，下營區及官田區等約有26件疏散撤離案件，總計已協助疏散107名民眾。

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消二大隊指出，受到短時強降雨的影響，台南許多行政區都有淹水受困的情況發生，曾文區傳出多處積水、淹水及民眾受困需要救援的案件。因此，這兩天消防局派遣二大所轄分隊麻豆、官田、下營、六甲等警消約50人次、義消約30人次及船艇5艘前往麻豆、官田等易淹水地區進行救援，並將民眾撤至分隊駐地，聯絡公所前來安置。

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，於下大雨可能造成淹水的狀況發生前，警義消人員已立即在駐地整裝待命，並陸續投入救災工作及配合區公所進行疏散撤離，成功將民眾救出及脫困。

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，颱風帶來的豪大雨造成許多災情，消防人員不眠不休投入救災工作，為的就是能夠保護民眾的生命財產安全，能夠疏散撤離這麼多的民眾，有賴平時消防同仁的訓練，以及現場的應變救援。

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，曾文區受到豪大雨的侵襲，道路多處有積水及淹水的狀況發生，感謝警義消同仁快速應變及救援，也呼籲民眾若住在易淹水地區，在豪大雨發生前，請務必提早與公所聯繫安置或盡早到親友家避難，以確保自身安全。

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲消防局第二救災救護大隊統計麻豆、下營及官田區等共疏散107名民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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