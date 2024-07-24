性侵媽媽未遂！泰17歲少年揪鄰居「私刑正義」　打死惡狼

▲少年打死企圖性侵母親的惡狼。（圖／翻攝自泰國第7頻道）



記者王佩翊／編譯

泰國大城府一名17歲少年發現一名毒蟲深夜闖入他家後，性侵母親未遂，於是與鄰居聯手動用私刑，將該名男子毆打致死。警方獲報趕往現場時，死者已經臉部朝下倒在2樓地板，明顯死亡。

根據thethaiger報導，一名38歲男子20日晚間吸毒後闖入民宅，並企圖性侵屋內婦女。婦女的17歲兒子發現後，隨即制止他，並狠踹對方的頸部，同時對其拳打腳踢。少年更找來鄰居，一同動用私刑，暴力毆打兇嫌，最終失手將男子打死。

當地警方接獲報案稱，有一名吸毒男子死亡。而當警察趕往現場時，發現死者臉部朝下，倒在二樓的地板上。據現場人員描述，死者身著黑色背心，手腳都被繩索捆綁，身上滿是傷痕和瘀青。

該名少年承認，他在目睹死者企圖性侵母親後，出於憤怒才會猛踢對方頸部並多次拳打。少年指出，死者住在他家附近。事發當晚，該名男子闖入他家並衝進母親的臥室，他聽到母親的尖叫聲後，趕到房間內，才發現男子惡行。

少年目前因為施暴致死被起訴，不過由於他沒有逃亡跡象，因此暫時獲得釋放。其他參與私刑的鄰居也同樣被傳喚。

根據當地刑法第290條，少年可能被指控攻擊他人致死罪，最高判3至15年徒刑，不過鑒於少年犯罪的特殊情況，可能會從寬量刑。