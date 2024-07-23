南消六大攜手台灣日酸公司辦理搶救演練　化學災害搶救應變再升級

▲台灣日酸股份有限公司與台南市消防局第六大隊，合作辦理氣體洩漏事故搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣日酸公司與台南市消防局第六大隊，合作辦理氣體洩漏事故搶救演練，由日酸公司人員就廠區內之環境、設備、儲存物質及自衛消防編組等相關資訊進行介紹，使得消防人員對於廠內各項搶救重要資訊有更深入的了解；而另一方面六大隊亦就搶救上須廠方配合事項進行交流與建議，讓雙方在面對災害搶救上獲得許多共識。

台灣日酸股份有限公司主要經營各類氣體系統，除平常各種產業廠常用氣體外，亦有供各種工業、半導體、LED等電子產業所使用之特殊氣體均涵蓋在內，而這些特殊氣體如果發生洩漏等事故時易造成生物危害，因此在使用處理上需要相當謹慎，以避免事故發生。

這次演練內容模擬廠區員工在操作機具時，不慎造成高壓氣體鋼瓶掉落造成洩漏起火事故，而事故發生後，廠區員工立即依自消防編組進行通報聯絡、滅火、避難引導等編組運作；消防局救災人車抵達現場後，廠區指揮官立即與消防指揮官進行救災資訊交接後，而消防搶救人員也立即展開射水防護、滅火、搜救等搶救作為，而廠方人員亦配合消防局進行危害物辨識、共同研議行動方案、協助止漏等，讓演練成功加深了各單位間的協同合作，為未來可能發生的災害應變提供了寶貴的經驗。

消防局局長李明峯表示，透過演練與企業建立共同救災語言，更進一步可瞭解廠區之危害因子，從而擬定良好之作戰策略，除可保障人員生命安全外更可減少企業之財產損失。達到企業攜手消防機關共同防災目的，讓企業能永續經營。

市長黃偉哲表示，此次演習展現出我們對化學工廠火災事故的高度重視及準備。我們將不斷提升設備及人員的專業能力，確保能在任何危急時刻迅速且有效地處理各類災害。黃市長同時呼籲市民朋友，隨著中度颱風凱米的路徑漸往台灣靠近，請民眾先作好防颱準備，並隨時注意颱風最新動向。