巴紐3村莊遭放火屠村！女子被性侵後「丟河裡餵鱷魚」　已至少26死

▲巴布亞紐幾內亞發生屠村事件，造成至少26死。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴布亞紐幾內亞最近爆發了一連串暴力攻擊事件，造成至少26人死亡，其中還有16名死者為兒童。這些襲擊疑似是由土地和湖泊所有權糾紛所引發，一個名為「我不在乎」（I don’t care）的青年團夥在當地3個村莊展開縱火、性侵，以及殺戮等惡行。警方目前已鎖定嫌犯身份，並在事發後一周抵達現場協助調查。

綜合BBC與法新社報導，這起事件發生於當地17日凌晨。東塞皮克省（East Sepik）安哥拉地區（Angoram）的Angrumara村首先遭遇襲擊，約33名手持武器的男子突然闖入村莊燒毀房屋，並殺死了一名老人和一名5歲男童。隔天凌晨，鄰近的Tambari村也在多數村民熟睡時被襲擊，許多男性村民被殺害，婦女和年輕女孩慘遭性侵。第三個村莊Tamara也未能倖免。

報導稱，官方目前公佈的死亡人數為26人，但實際的死亡數字可能多達50人。據描述，許多婦女在嘗試保護她們的孩子時慘遭殺害，其中有不少人的屍體被肢解，有些人的遺體甚至還被扔入河中被鱷魚叼走。一名倖存者表示，她在躲避襲擊者時，緊緊抓住一根木頭在水面漂浮了數個小時，期間她聽到周圍有不少女人和孩童痛苦哭喊，「沒有被那些男人發現，我是幸運的」。

聯合國人權事務主管圖克（Volker Turk）對這起暴力事件表示震驚，並呼籲巴布亞紐幾內亞當局展開迅速、公正和透明的調查，確保責任人受到追究。他強調，受害者及其家屬應獲得適當的賠償和保護，並呼籲當局解決土地和湖泊糾紛的根本原因。地方政府則指出，東塞皮克省的法律和秩序在過去6個月來不斷惡化。由於警力有限，當地的暴力事件愈演愈烈。