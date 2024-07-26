台南安南區淹水深1.5米　南消出動救生艇協助民眾就醫

▲南消六大隊出動救生艇，協助民眾就醫及接駁85人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風挾帶西南氣流，26日下午2時許起，持續下起超大強降雨，造成安南區多處積水，晚間6時許，台南市立安南醫院及台南市肉品市場附近道路，亦因地勢低窪積水深達1.5公尺，使得欲前往醫院就醫或返家之民眾無法進出醫院，另肉品市場員工則無法離開返家，南消六大隊出動救生艇協助民眾就醫及接駁85人。

南消六大隊所轄安南、土城分隊出動2艘船艇前往協助接駁就醫民眾及疏散預離院的患者與家屬，總計協助就醫人數15人，協助離院民眾53人，另協助肉品市場員工脫困17人等，總計85名民眾。

消防局局長李明峯表示，颱風雖然遠離，但後續西南氣流所帶來的豪大雨亦不容小敘，如發生強降雨，仍會有積水及淹水的狀況發生，呼籲民眾若住在低窪地區，在豪大雨警報位解除前，請建議與公所聯繫安置或盡早到親友家避難，以確保自身安全。

台南市長黃偉哲表示，本次凱米颱風及後續之西南氣流，帶來相當多的雨量，造成多處災害，市府所屬防救災人員不眠不休積極搶救，為的就是能夠保護民眾的生命財產安全。

▲台南市安南區因強降雨，造成安南區多處淹水，民眾PO在網路社群，引起民眾熱議。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

據了解，台南市安南區因強降雨，造成安南區海佃路一段400巷裡的住戶全部淹水、安吉路、海佃路、安和路…等多處淹水，民眾PO在網路社群，引起民眾熱議。