　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

指引財路！威天宮慶關聖帝君聖誕　「一指定江山」關公銅像亮相

▲威天宮慶關聖帝君聖誕「一指定江山」關公銅像亮相

▲威天宮慶關聖帝君聖誕「一指定江山」關公銅像亮相。（圖／洪愛麗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園威天宮供奉主神關聖帝君，是由大陸山西運城關公家廟分靈來臺，27日於關聖帝君聖誕前夕，首度為正殿前廣場打造的「一指定江山」關公銅像亮相，同時以信眾扮「康熙皇帝」和文武百官方式舉行獨特祝壽大典。副市長王明鉅表示，威天宮是地方重要的信仰中心，是全臺室內最高的關聖帝君像，熱心地方公益，發揚帝君忠孝節義精神。

▲威天宮慶關聖帝君聖誕「一指定江山」關公銅像亮相

▲副市長王明鉅(右六)出席桃園威天宮關聖帝君祝壽大典。（圖／洪愛麗提供）

威天宮副總幹事洪愛麗表示，農曆六月廿四日（今年國曆七月廿九日）是關聖帝君聖誕，為慶祝帝君生日，威天宮創辦人、也是兩岸知名電視劇製作人李鵬，近年來，以信眾扮「康熙皇帝」和文武百官、宮女，舉行祝壽大典。今年的「康熙皇帝」再度由威天宮護法會桃園會長呂長安扮演。

▲威天宮慶關聖帝君聖誕「一指定江山」關公銅像亮相

身材高大魁梧的呂長安，是成功企業家，長年熱心地方公益活動，對於扮演康熙角色，相當珍惜此一善因緣，在李鵬製作指導下，和演出護衛和宮女角色的威天宮志工們，用心進行綵排，期以威天宮獨特的祝壽儀式，為關公慶生。

▲威天宮慶關聖帝君聖誕「一指定江山」關公銅像亮相

洪愛麗說，桃園威天宮座落於龜山區大坑路上，是李製作發願打造，費時20年興建，斥資10億於2014落成，並以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。除了獨特為關聖帝君的祝壽方式，今年逢10週年的威天宮，也在正殿前廣場，打造一座「一指定江山」的關公銅像，係因帝君也是武財神，意指帝君指引財路，該座銅像亦在今日首度亮相，並邀請御鼓坊來表演關公戰鼓，莊嚴隆重。

▲威天宮慶關聖帝君聖誕「一指定江山」關公銅像亮相

市民政局表示，威天宮恭奉的主神為山西運城關公家廟分靈來臺的「關聖帝君」，每年逢關聖帝君聖誕日，皆會舉行隆重熱鬧的「康熙皇帝親臨關公聖壽大典」活動。威天宮多次與市府、機關學校合作支持在地慈善公益，如發放獎助學金予警察大學清寒及優秀學生、發放大坑派出所及義警三節獎金、捐贈物資、辦理大坑里威天宮社區關懷據點等，發揮關聖帝君忠孝節義精神。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
花蓮女兒牆墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建
菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！日本3M公司曝真正用途
19:21台灣東南部海域「規模5.4地震」　最大震度3級
新莊大火清查無人傷亡　事隔12天卻發現男性焦屍
快訊／高雄4區明停班停課！
快訊／楊勇緯奪牌最大危機！敗部戰對日本宿敵永山龍樹
歐陽靖目睹「颱風陰陽海」
連六屆奪冠！中國再拿下女雙3公尺跳板跳水金牌
快訊／悍將大巨蛋主場吸2萬1千名觀眾　刷新隊史紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

凱米災後重建　台電台南及新營區處力拚已近全復電

凱米遠進颱風尾持續發威　台東雨勢驚人...馬路變河流

指引財路！威天宮慶關聖帝君聖誕　「一指定江山」關公銅像亮相

台東「日出之城」街舞大賽　饒慶鈴到場為選手加油

身心障礙人士迷途　台東大武警關懷助返家

台東龍過脈「樹倒又落石」　警雨中鋸樹恢復交通順暢

台南首度於百貨公司辦理AI機器人活動　黃偉哲：實現全民機器人教育普及化

憂凱米過境原水濁度飆升　桃市環保局加強淨水場水質檢測

陳亭妃爭取台南安中路一段箱涵及公園滯洪池　治水總經費過一億

凱米颱風雨量多驚人？　台南水利局給答案：超越莫拉克

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

柴堅持颱風天散步興奮衝刺　爸暴雨中狂奔哀號求牠回家

謝凱蒂浮誇「拉琴」　身體後彎帶壞李多慧

巴黎奧運台灣膳食公寓曝光　選手村「國際區」超豪華

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺上訴證明清白

凱米災後重建　台電台南及新營區處力拚已近全復電

凱米遠進颱風尾持續發威　台東雨勢驚人...馬路變河流

指引財路！威天宮慶關聖帝君聖誕　「一指定江山」關公銅像亮相

台東「日出之城」街舞大賽　饒慶鈴到場為選手加油

身心障礙人士迷途　台東大武警關懷助返家

台東龍過脈「樹倒又落石」　警雨中鋸樹恢復交通順暢

台南首度於百貨公司辦理AI機器人活動　黃偉哲：實現全民機器人教育普及化

憂凱米過境原水濁度飆升　桃市環保局加強淨水場水質檢測

陳亭妃爭取台南安中路一段箱涵及公園滯洪池　治水總經費過一億

凱米颱風雨量多驚人？　台南水利局給答案：超越莫拉克

花蓮女兒牆6樓墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建

中南部血液庫存爆「急缺」警示！颱風豪雨狂炸　台中O型剩2.7天

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！日本3M公司曝真正用途

SJ銀赫紀念父親冥誕　「捐1億助待收養兒童」：托爸的福牽起緣分

快訊／19:21台灣東南部海域「規模5.4地震」　最大震度3級

凱米災後重建　台電台南及新營區處力拚已近全復電

快訊／南部海域19:21發生有感地震！預估震度3級以上

網酸女生「不胖硬說自己胖」很心機！　短今解背後心態：先下手為強

誇張！新莊大火消防清查無人傷亡　事隔12天卻發現男性焦屍

林嘉欣《愛情城事》失婚激戰阮經天　好友李心潔牽線：必須是她！

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

即／高雄明改全面停班停課！

即／沙鹿驚見天坑！預拌車灌漿也栽進洞裡

盧秀燕返台坐鎮台中救災　65小時後再次赴美

國民黨嘉義縣災後物資發送

即／花蓮咖啡店「巨型摩艾像」遭吹斷　躺倒馬路中央

東石海之夏擇期舉行

凱米颱風影響台鐵新營-嘉義營運中斷改以公路接駁

合歡山森林遊樂區明續休園

臺東縱谷多處路樹遭強風吹倒　員警合力移除

陳亭妃呼籲加發泡水車補助以及淹水20公分以上慰問金

視察台南麻豆黃偉哲鞠躬感謝消防人員協助救災

原定明登場山城藝術節活動將延期

凱米颱風雨量超越莫拉克

更多熱門

相關新聞

威天宮母親節「孝親謝恩祈福」　溫馨感人

威天宮母親節「孝親謝恩祈福」　溫馨感人

為弘揚關聖帝君至孝宜親精神，桃園威天宮12日於母親節舉辨「孝親謝恩祈福」活動；現場參加活動的子女們，跪在母親面前，緩緩牽起母親的手，想起「那雙照顧兒女的手…」，感恩之心油然而起，謝謝媽媽、我愛您話語四起，場面溫馨感人！

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

桃園關公像焚毀爆災難！命理師預言2023國內7厄運

桃園關公像焚毀爆災難！命理師預言2023國內7厄運

世界最高室內關公慘燒斷頭　斥資10億宏偉原樣曝

世界最高室內關公慘燒斷頭　斥資10億宏偉原樣曝

桃園威天宮惡火！室內關公像慘遭斷頭畫面曝

桃園威天宮惡火！室內關公像慘遭斷頭畫面曝

關鍵字：

威天宮關公生日指引財路康熙祝壽

讀者迴響

熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

劉亞仁爆性侵「3男在場」！30歲受害男還原現場

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批：真難看

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面