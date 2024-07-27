指引財路！威天宮慶關聖帝君聖誕　「一指定江山」關公銅像亮相

▲威天宮慶關聖帝君聖誕「一指定江山」關公銅像亮相。（圖／洪愛麗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園威天宮供奉主神關聖帝君，是由大陸山西運城關公家廟分靈來臺，27日於關聖帝君聖誕前夕，首度為正殿前廣場打造的「一指定江山」關公銅像亮相，同時以信眾扮「康熙皇帝」和文武百官方式舉行獨特祝壽大典。副市長王明鉅表示，威天宮是地方重要的信仰中心，是全臺室內最高的關聖帝君像，熱心地方公益，發揚帝君忠孝節義精神。

▲副市長王明鉅(右六)出席桃園威天宮關聖帝君祝壽大典。（圖／洪愛麗提供）

威天宮副總幹事洪愛麗表示，農曆六月廿四日（今年國曆七月廿九日）是關聖帝君聖誕，為慶祝帝君生日，威天宮創辦人、也是兩岸知名電視劇製作人李鵬，近年來，以信眾扮「康熙皇帝」和文武百官、宮女，舉行祝壽大典。今年的「康熙皇帝」再度由威天宮護法會桃園會長呂長安扮演。

身材高大魁梧的呂長安，是成功企業家，長年熱心地方公益活動，對於扮演康熙角色，相當珍惜此一善因緣，在李鵬製作指導下，和演出護衛和宮女角色的威天宮志工們，用心進行綵排，期以威天宮獨特的祝壽儀式，為關公慶生。

洪愛麗說，桃園威天宮座落於龜山區大坑路上，是李製作發願打造，費時20年興建，斥資10億於2014落成，並以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。除了獨特為關聖帝君的祝壽方式，今年逢10週年的威天宮，也在正殿前廣場，打造一座「一指定江山」的關公銅像，係因帝君也是武財神，意指帝君指引財路，該座銅像亦在今日首度亮相，並邀請御鼓坊來表演關公戰鼓，莊嚴隆重。

市民政局表示，威天宮恭奉的主神為山西運城關公家廟分靈來臺的「關聖帝君」，每年逢關聖帝君聖誕日，皆會舉行隆重熱鬧的「康熙皇帝親臨關公聖壽大典」活動。威天宮多次與市府、機關學校合作支持在地慈善公益，如發放獎助學金予警察大學清寒及優秀學生、發放大坑派出所及義警三節獎金、捐贈物資、辦理大坑里威天宮社區關懷據點等，發揮關聖帝君忠孝節義精神。