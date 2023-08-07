▲世界室內最高關公神像重現，桃園威天宮安座大典莊嚴隆重

▲桃園威天宮安座大典莊嚴隆重。（圖／愛麗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

世界室內最高關公神像桃園重現！桃園威天宮去年8月，因一場大火將大殿燒成焦黑廢墟，經斥資逾億、11個月的全力修建終於完工，5日舉行「康熙皇帝親臨祝壽暨安座大典」，並頒贈新任主任委員黃文進聘書，吸引近千信眾參加。威天宮創辦人李鵬期浴火重生後的威天宮，成為發揚兩岸關公忠義精神的重要基地。

▲▼世界室內最高關公神像重現。（圖／愛麗提供）

桃園威天宮創辦人李鵬是知名電視製作人，興建威天宮緣起於他18歲流落街頭，拉三輪車時，在除夕夜向關聖帝君許願「若帝君保佑飛黃騰達，必定蓋廟還願」。1990年他到山西運城拍攝「紅面神童-少年關公」，於拍攝期間遇到連串的神蹟，並與運城關聖帝君結緣，暗自許下心願將威天宮興建為一座關聖帝君大廟。

▲「康熙皇帝親臨祝壽」的康熙皇帝角色，由威天宮護法會桃園會長呂長安扮演。（圖／愛麗提供）

李鵬並於龜山區大坑路上購地2甲多，費時20年、斥資10億興建威天宮，大殿供奉7.5公尺高、號稱世界室內最高的關公神像。2014落成的威天宮以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。豈料，去(2022)年8月31日因一場大火，大殿付之一炬，主神關公神像，也在這場火災中被燒毀。

▲副議長李曉鐘(中)見証，威天宮護法會總會長戴水泉(左)頒贈新任主任委員黃文進聘書。（圖／愛麗提供）

浴火重生的威天宮5日舉行「康熙皇帝親臨祝壽暨安座大典」。「康熙皇帝親臨祝壽」的康熙皇帝角色，由成功企業人士、威天宮護法會桃園會長呂長安扮演。安座大典由前內政部長李鴻源、前桃園縣長吳志揚、前市議員蘇家明、立委萬美玲、副議長李曉鐘、威天宮創辦人李岳達(李鵬)、威天宮護法會總會長戴水泉、威天宮主任委員黃文進、警政署詹永茂副署長、桃園市民政局副局長藍品峻為安座大典揭幕，儀式莊嚴隆重。