威天宮7.5m世界一「室內關公」燒斷頭　10億建廟...宏偉原樣曝





▲桃園威天宮內的關公像威武英勇（左），但深夜一場火災，讓關公像頭部慘被燒斷（右）。（圖／記者楊淑媛攝、翻攝自記者爆料網）

記者楊淑媛、葉國吏、黃資真／綜合報導

桃園龜山「威天宮」8月31日晚間8時許發生火警，內部燒成焦黑廢墟，宮內供奉一尊號稱世界室內最高的關公神像的頭部也被燒斷，所幸沒有人員傷亡，至於事發原因還有待警方調查釐清。威天宮是電視製作人李鵬發願打造，斥資10億，同時也是全台首間環保寺廟，沒想到一把火讓整座廟宇付之一炬，現場幾成廢墟。

桃園消防局8月31日晚間8點36分獲報，龜山區大坑路三段威天宮發生火警，立刻出動消防車26輛、救護車1輛及69人前往搶救，所幸火勢在晚間10點22分順利撲滅，未造成人員死傷。

▼威天宮內部被燒成廢墟慘不忍睹。（圖／翻攝記者爆料網）

威天宮供奉著一尊7.5公尺、號稱世界室內最高關公神像，也在這場火災中被燒毀，主殿陷入火海後幾近全毀，關公神像也被燒得焦黑，雖然依舊在神座之上，但神像神像的頭但詳細損傷仍待警消進一步調查釐清。

桃園威天宮座落於龜山區，占地2甲多，宮內的關聖帝君是由山西運城分靈而來，主殿供奉的關帝聖君聖像為青銅鑄造，高7.5公尺、重7噸，號稱是全亞洲最高的室內關聖帝君聖像，也是全國最高的金面武財神，由電視製作人李鵬過去發下宏願，歷時20年、斥資10億興建，落成即以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。

▲威天宮由電視製作人李鵬（右1）發願打造。（資料照／記者楊淑媛攝）

▲▼桃園威天宮。（圖／翻攝自桃園威天宮臉書）