桃園關公像焚毀爆災難！命理師再預言國內「2023年7厄運」

▲桃園威天宮關公像先前遇火災，導致頭部被燒斷。（合成圖／記者楊淑媛攝、翻攝自記者爆料網）



記者柯振中／綜合報導

台灣命理師高煜霖曾預測出烏俄戰爭的局勢，以及桃園威天宮關公像遭焚毀後，將出現災難，因此引起不少網友關注。而對於2023年的台灣、世界局勢，高煜霖也做出了預言，警告國內可能出現7種厄運。

高煜霖表示，新北八里一間輪胎工廠23日發生大火，導致旁邊的國小停課一天，在他的印象中，似乎沒有學校受火災影響而停課的紀錄。

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此外，由於發生火警的地點是淡水河出海口，就地理位置而言，淡水河是出海口，台灣就像一條力爭上游的魚，淡水河的位置就等於是「魚嘴」。綜合以上2要件的稀有性，高煜霖認為已具備可預言要件，因此做出了簡單的預言。

▼八里輪胎工廠大火，高煜霖認為，綜合要件稀有性，已具備可預言要件。（圖／民眾提供）



針對國內的議題，高煜霖的7點預言如下：

一、小心因「辣」、或「禍從口出，病從口入」的議題，造成影響民生，或致死災難。

二、通貨膨脹有補漲跡象。大撒幣方興未艾。

三、科技業注意庫存、生產過剩問題，造成無薪假頻傳，或停工問題浮現。

四、政府的打房政策可能奏效，國內房地產買氣恐疲弱，剛性需求大減。

五、雙北基桃注意水氾濫，南投、中部注意火災、爆炸、乾旱意外。

六、南部、東北部注意地震災情，或工安的崩塌、落陷事件。

七、高鐵、台鐵注意落實檢修問題，避免發生重大危難事件。

至於國外的議題，高煜霖的7點預言如下：

一、小心因「氣體」、「呼吸」造成的議題，影響民生，或致死災難。尤其美國、歐洲要注意。

二、美國本土、歐洲、大陸、朝鮮半島、台灣恐遭攻擊，或擦槍走火的衝突。

三、美國的毀台計畫，或挑釁大陸行為，小心反噬；烏俄的烏恐戰敗要讓利，烏俄的俄還賣乖。

四、歐洲恐遭水災侵襲，美、中恐遭火災、爆炸、乾旱肆虐；中、南美洲、非洲小心陳抗，或政變；東南亞、印度，注意民工因經濟問題的反撲。

五、食物污染、海洋汙染、糧食危機擴大，小心飢荒的死傷。

六、地底下的崩落、塌陷，或礦災。

七、因疫情而低迷的投資標的，或類股，有望開始起風；反之，小心反轉探底。（含台灣）