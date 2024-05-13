▲想起媽媽愛的呵護，女子瞬間涙崩！（圖／威天宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為弘揚關聖帝君至孝宜親精神，桃園威天宮12日於母親節舉辨「孝親謝恩祈福」活動；現場參加活動的子女們，跪在母親面前，緩緩牽起母親的手，想起「那雙照顧兒女的手…」，感恩之心油然而起，謝謝媽媽、我愛您話語四起，場面溫馨感人！

一名信眾回憶起曾經在唸書時，被同學罷凌的經過，當時母親總是第一個挺身而出幫助她，陪伴她渡過低潮。廖同學說，前兩年因為打BNT造成腦膜炎，導致全身肌肉無力萎縮，連語言能力都受到影響。他用手寫板寫下對於母親的感謝。

▲慶母親節，陪媽媽到威天宮祈福。（圖／威天宮提供）

一名葉姓女子特地帶96的母親來威天宮參加謝恩的活動，她說母親是一個傳統女性，在父親的大男人主義之下，為了家庭吞忍著委屈求全，她的付出與奉獻都看在9個兒女的眼裡，如果她最大的願望就是陪陪母親，能多陪一天都是福氣。

▲桃園威天宮母親節「孝親謝恩祈福」溫馨感人。（圖／威天宮提供）

這些發自肺腑的交流，讓現場所有的兒女與母親都流下了感動的淚水！一名參加活動的許小姐更分享了自己5個月就失去母親的故事，雖然在記憶裡完全沒有母親，但幸有視她如女兒的婆婆疼愛，彌補缺失的母愛。威天宮並在孝心祈福活動會場，設計了兩顆感恩樹，鼓勵信眾將對母親「愛的話語」寫下來貼到樹上。

威天宮副總幹事洪愛麗表示，現代人不擅表達情感，期藉由母親節來發揚關聖帝君的忠孝節義精神，愛要及時，把感動說出來 !