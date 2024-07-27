還在淹！林俊憲PO麻豆災況　曝原因：八掌溪長年缺乏水利設施

實習記者石嘉豪／台北報導

凱米颱風雖已遠離台灣，不過，在中南部短時間累積的驚人雨量，也導致諸多地區目前還深受水患之苦。對此，民進黨立委林俊憲今（27日）表示，為優先解決台南麻豆淹水交通不便的問題，他和郭國文委員協調了3台抽水機，此外，林俊憲點出，此處之所以淹水，與八掌溪長年缺乏水利設施有關，未來需要興建滯洪池和分洪道，避免相同情況再次發生。

林俊憲提到，今天一早，他和郭國文委員、陳秋宏議員一同帶著肉粽、菜粽、三明治與麵包，來到麻豆小埤里，主要的原因，是目前麻豆地區，仍有許多地方處於淹水狀態，亟需協助。

林俊憲說明，他們將1400份早餐送給仍處於淹水中的受災戶。「從影片中可以看到，這裡積水仍然深及膝蓋，即使颱風過去了，許多地方的災情依然還沒緩解。」

▲民進黨立委林俊憲與郭國文至台南麻豆區關心受凱米颱風水患影響的居民。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲、郭國文）

針對此區的災況，林俊憲指出，為優先解決民眾交通不便的問題，他和郭國文委員也協調了3台抽水機，水退了，才有辦法送入物資、進行清掃，這是當前的第一要務。

此外，林俊憲說明，長年以來，八掌溪沿線缺乏足夠的水利設施，遇到颱風，水排不出去，就容易溢出潰堤，未來需要興建滯洪池和分洪道，避免相同情況再次發生。

最後，林俊憲也感謝消防局支援橡皮艇，以及埤頭里的李開通里長和志工，讓早餐可以到居民手中，他承諾，會請求中央盡快給予更多協助，幫助大家早日恢復正常生活。

▼民進黨立委林俊憲與郭國文至台南麻豆區關心受凱米颱風水患影響的居民。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲、郭國文）