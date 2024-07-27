已達停班停課標準！花蓮2地區明放颱風假 記者柯政誟、柯振中／花蓮報導 花蓮縣政府27日表示，花蓮縣秀林鄉大天祥地區（含富世村布洛灣及富世村12至19鄰範圍）以及和平村，已達停班停課標準，因此28日停班停課。 ●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ► ●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少► ► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛ ET快訊 快訊／雲林1村明放颱風假 「打毛線」天菜王子再戰巴黎奧運！第一天就開啟編織模式 快訊／「拳擊美少女」吳詩儀贏了！首戰淘汰韓國強敵晉級 Energy站6公尺高台畫面曝光 「書偉臉色發白」 快訊／楊勇緯敗部復活不敵宿敵永山龍樹 巴黎奧運止步8強 富邦啦啦隊1天爆2騷擾！ 東東被「伸手摟腰」 快訊／男搭區間車突昏迷！「送醫不治」 高雄晚間路面破大洞 柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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