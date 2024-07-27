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已達停班停課標準！花蓮2地區明放颱風假

▲▼無縣市最新消息。

記者柯政誟、柯振中／花蓮報導

花蓮縣政府27日表示，花蓮縣秀林鄉大天祥地區（含富世村布洛灣及富世村12至19鄰範圍）以及和平村，已達停班停課標準，因此28日停班停課。

 

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