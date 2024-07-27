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颱風天停電！阿公秒掏「珍藏照明神器」　全場陷回憶殺：要講古了

▲▼打火機,點火,放火,縱火。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲颱風天停電，阿公秒掏珍藏「照明神器」，全場陷回憶殺。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

網搜小組／趙蔡州報導

凱米颱風除了帶來狂風暴雨，也在台灣各地造成停電災情，有一名網友分享，住家最近因為颱風停電，阿公突然拿出珍藏已久的「古早照明神器」照片黑暗的房間，貼文一出立刻勾起許多網友的回憶，還有人留言寫下自己小時候的經驗。

原PO在Threads表示，他的住家日前因為颱風影響停電，阿公見狀立刻拿出珍藏已久的古早照明工具「蠟燭」，點燃照亮房間後便小心護著燭火，但沒想到才過了3分鐘後就復電了，阿公只好將蠟燭吹熄收好，

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貼文一出讓網友陷入回憶殺，有人說，「我爸說以前家裡做蠟燭，停電的時候賣到連白色的蠟燭都有人要買」、「記得小時候不管大小的地震或颱風，停電是很常發生的，家裡必備手電筒跟蠟燭打火機」、「以前颱風停電，都要到隔天才會來電，點蠟燭時都要小心放好，會開始玩影子遊戲，不然就是用大支手電筒」。

也有人笑說，「阿公應該原本要準備開始講古了」、「我也是，還把一些舊的蠟燭開始煮融，想重新安入新的燭芯，然後電就來了」、「現在要在家裡找出一根蠟燭真的很難了」、「阿公就等著這一刻，結果才3分鐘，幫阿公拍拍」、「以前的標準動作」、「阿公是不是在想，終於可以表演停電點蠟燭給孫子們看了」。

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