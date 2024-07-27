放颱風假「薪水照給」　卻有員工喊不公平！網給建議：直接公告

▲颱風假要給薪水嗎？圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工在颱風天未出勤，雇主是「宜不扣發工資」。近日就有自稱是老闆的網友發文透露，她其實颱風假都會支薪，但就有些員工覺得自己恰好排休不公平，這樣她到底要怎麼做比較好？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「我是老闆，颱風假要給大家薪水嗎」為標題發文，提到過去若放颱風假，她都還是會給員工薪水，不過，這次卻有部分員工因為恰好排休，所以主張要改假，否則就是不公平。她聽了員工的話後不禁思考，到底何謂公平？是不是她颱風假不要給薪水，就不會有員工覺得自己吃虧了呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們銀行是颱風假支薪，且原本休假的系統直接退回，都改颱風假」、「我待過科技業美商跟日商，基本上就是颱風假放假且支薪，當日必須出勤者雙倍薪資，請假者可以退回自己的假」、「颱風假根本就不屬於勞基法裡面的休假，要用颱風假換休假的，根本在強詞奪理吧」、「以員工角度想，別人的假免費，他卻要花錢請假，當然覺得不公平」。

還有網友建議，「就直接公告颱風假，應上班而未上班者不支薪，因統一支薪，有員工覺得當日本就休假者，沒享受到福利。為了避免有其他問題，颱風假同一不支薪，以達公平」、「公告：因颱風假支薪，某些同仁認為影響公平，以後颱風假一律不支薪，把矛盾丟還給他們就好了」、「建議不支薪。每次颱風假一大堆人在吵，看了真的無奈，建議直接告知統一不支薪，這樣老闆如果給了，算福利，沒給，算權利」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工因天然災害導致無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不能強迫勞工以事假或其他假別處理，「且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分」。

工資給付方面，勞工若因天然災害無法出勤，雖然颱風假與勞基法有關的「放假」目的、概念不同，且難歸責於雇主，「然雇主本應照扶勞工， 宜不扣發工資。」若雇主要求勞工出勤，「雇主應本『疼惜』之心，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助」。