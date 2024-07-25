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凱米重創台鐵「5路段嚴重受損」　李孟諺：搶修確保安全再通車

▲▼台鐵和仁隧道口路段遭土石淹沒，小清水溪橋被沖毀。（圖／讀者提供）

▲台鐵北迴線小清水溪橋西正線被沖毀，鋼軌懸空。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創台鐵，根據台鐵清查，目前受災嚴重路段有5處，包括北迴線崇德到和仁有3處土石淹沒鋼軌，以及小清水橋沖毀，西部發生八掌溪橋南橋台路基掏空，交通部長李孟諺今也前往台鐵公司應變指揮中心視察，李孟諺指示台鐵在安全無虞下搶修，確保達行車安全條件後再通車。

根據台鐵全面清查，台鐵目前受災較嚴重計有5處，其中北迴線有4處，包括和仁站南邊K48+500土石流淹沒軌道、K53+800小清水橋樑遭沖毀、崇德站北邊K56+650土石流淹沒軌道、崇德站北邊K56+820土石流淹沒軌道；西部幹線則是K306+714八掌溪橋南橋台路基掏空。

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▲▼台鐵南靖=後壁路線路基流失。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵南靖=後壁路線路基流失、和仁隧道口路段遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵和仁隧道口路段遭土石淹沒，小清水溪橋被沖毀。（圖／讀者提供）

交通部李孟諺部長今（24）日前往台鐵公司凱米颱風應變指揮中心視察，聽取台鐵受災及復原狀況，及營運恢復的情形。

台鐵公司表示，由於目前受颱風外圍環流雨帶影響，風雨尚大並持續有強降雨及土石流等不穩定情況，考量人員安全，需待天候狀況穩定風雨漸小時，立即由工務單位與顧問公司技師協同評估確認，進行後續搶修。

▲▼交通部長李孟諺今也前往台鐵公司應變指揮中心視察。（圖／台鐵公司提供）

▲交通部長李孟諺今也前往台鐵公司應變指揮中心視察。（圖／台鐵公司提供）

李孟諺則在會中指示，台鐵公司在事前的防颱措施有效降低這次風災的影響，沒有發生人員及車輛意外，但災損仍然不輕。

李孟諺進一步指示，後續台鐵公司要在安全無虞下儘速進行搶修，並且持續加強監測路線安全，達到確保行車安全條件下再行通車，並公佈相關資訊方便民衆充分了解。李孟諺也勉勵指揮中心及現場投入救災的人員與主管，務必注意工作安全，縮短搶修時間，完成搶修任務。

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